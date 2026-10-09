ABB e NOVENCO se unem para otimizar ventiladores industriais

A provedora de tecnologias de eletrificação e automação ABB e a fabricante de ventiladores NOVENCO decidiram combinar seus portfólios para criar uma linha otimizada de ventiladores industriais axiais de baixo consumo de energia e manutenção simplificada.

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Com a decisão, motores de ímãs permanentes IE5 e inversores de frequência da ABB passam a equipar os ventiladores axiais ZerAx®, da NOVENCO. Enquadrados na mais alta classe de eficiência energética da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), os motores estão entre os de menor consumo do mundo. Os inversores vão ajudar a reduzir ainda mais o consumo, em até 25%, ao ajustar a velocidade à demanda da operação.

A expectativa é que a adoção dos equipamentos da ABB na linha ZerAx® melhore ainda mais a eficiência energética dos ventiladores, tornando-os até 85% mais econômicos do que modelos eletronicamente comutados (EC) acionados por correias. A linha otimizada vai preservar a eficiência aerodinâmica de até 92% dos seus rotores dos ventiladores, a maior registrada no mundo para equipamentos axiais, além do design das pás e do cubo pelo qual a linha é reconhecida.

Os ventiladores otimizados também terão arquitetura modular para permitir a substituição independente de pás, motores, inversores e outros componentes. Atualmente, a maioria dos ventiladores EC tem construção selada, que exige a troca completa em caso de falha. Os componentes também serão majoritariamente recicláveis. Devolvem, dessa forma, parte do valor econômico ao fim da vida útil, estimada entre 15 e 20 anos pelas empresas.

“A colaboração com a NOVENCO nos permite levar essa experiência no nível do sistema, oferecendo aos clientes um pacote completo de ventilação no qual os ganhos de eficiência são reais e mensuráveis”, afirmou em comunicado Erich Labuda, presidente da divisão Motion Services da ABB. “Para empresas pressionadas a cumprir suas metas de energia, a diferença é importante e tem impacto direto nos resultados”, acrescentou.

A ABB e a NOVENCO veem aplicações para a nova solução nos setores de alimentos e bebidas, semicondutores, farmacêutico, edifícios, infraestrutura e HVAC, a sigla inglesa para sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado de porte industrial. Outro setor com potencial é o de data centers, que vem recebendo muito investimento em função da inteligência artificial (IA) e tem manifestado preocupação com eficiência energética.

No comunicado sobre a parceria, ABB e NOVENCO deram especial atenção ao setor. Destacaram que, em uma aplicação típica de resfriamento de data center, com mais de 1.000 ventiladores, a substituição de equipamentos EC pela nova solução pode reduzir o consumo de energia entre 15% e 40% ao ano, dependendo da idade do sistema existente. As empresas afirmam ainda que há oportunidades semelhantes nos demais segmentos.

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“Com os custos atuais de energia, muitos projetos de modernização de ventiladores podem alcançar um retorno sobre o investimento [ROI] em menos de dois anos”, argumenta no texto Lars Erik Knaack, CEO da NOVENCO. “No mundo atual, a eficiência energética tornou-se uma prioridade crítica para os negócios”, acrescentou.