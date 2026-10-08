Torcedor se irrita e leva organizada a supermercado para cobrar troca de TV com defeito (Torcedores do Central Ballester protestam com um bombo em supermercado Carrefour para exigir a troca de uma TV)

Um pedido para trocar um televisor resultou em uma cena inusitada dentro de um centro de compras em San Isidro, na Grande Buenos Aires.

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Após relatar defeitos no equipamento e não conseguir a substituição na loja, um consumidor retornou ao estabelecimento acompanhado por torcedores do Central Ballester, clube da cidade de José León Suárez.

O episódio ocorreu no supermercado Carrefour situado no shopping Soleil Premium Outlet, na localidade de Boulogne.

Clientes que realizavam compras registraram a ação em vídeos que se espalharam com rapidez pelas redes sociais.

De acordo com os relatos sobre o caso, o cliente comprou o televisor na unidade comercial e notou que o item não funcionava como esperado assim que chegou em sua residência. Ele voltou ao local para solicitar a substituição, mas afirmou ter recebido uma resposta negativa da equipe de atendimento.

Diante da recusa, o comprador decidiu mobilizar integrantes da torcida do Central Ballester, agremiação esportiva que disputa divisões de acesso do futebol argentino, para reforçar a cobrança dentro da loja.

Instrumentos de percussão e cantos de estádio

O grupo ingressou no Carrefour carregando bombos e vestimentas ligadas ao clube. Os membros da barra transformaram a reivindicação do consumidor em uma espécie de manifestação de arquibancada nos corredores do mercado.

Em determinado instante, os torcedores aumentaram o tom dos cânticos direcionados à empresa, exigindo a entrega de um novo produto. O barulho dos instrumentos musicais chamou a atenção do público presente e causou surpresa entre as pessoas que circulavam pelo shopping.

As gravações publicadas na internet mostram o grupo reproduzindo rituais típicos de partidas de futebol para pressionar a gerência comercial. A forma incomum escolhida para contestar a negativa acelerou o compartilhamento das imagens nas plataformas digitais.

Manifestação e indefinição sobre o aparelho">http://

O Carrefour informou publicamente que atua para solucionar a demanda por meio de seus canais institucionais, respeitando as normas correspondentes. A rede também lamentou o impacto causado pelo protesto sobre os outros frequentadores do local.

Até o momento, não há confirmação se o cliente conseguiu efetuar a troca do produto ou se obteve outra resolução. Detalhes específicos sobre o defeito apresentado no televisor e as razões que motivaram a recusa inicial da loja não foram divulgados.

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