Lenovo amplia sua biblioteca de IA com casos de uso comprovados e validados para acelerar os resultados dos negócios e gerar mais valor por token

Hoje, a Lenovo ampliou a Lenovo AI Library com novos casos de uso validados, aumentando seu portfólio de soluções prontas para o ambiente corporativo. Essas soluções podem ajudar as organizações a avançar da fase de experimentação em IA para resultados de negócios mensuráveis até 24 vezes mais rápido1 do que implementações personalizadas. Os casos de uso adicionados, agora disponíveis por meio da Lenovo AI Library, oferecem pontos de partida comprovados para acelerar as implantações de IA e obter retorno sobre o investimento mais rapidamente. Em paralelo à expansão, uma nova pesquisa conduzida pelo The Futurum Group e pela Signal65 mostra como a Lenovo AI Library, sua infraestrutura e seus serviços podem ajudar as empresas a otimizar a economia da IA, obtendo maior valor por token à medida que as implantações ganham escala.

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As novidades da Lenovo AI Library atendem a casos de uso de alto impacto nas empresas e nos setores, ajudando as organizações a aumentar a produtividade da força de trabalho, modernizar as operações de TI, aprimorar o atendimento ao cliente e transformar dados operacionais em inteligência acionável:

O Lenovo AI Computer Vision for Retail transforma vídeos e dados operacionais em insights que ajudam os varejistas a reduzir o tempo de espera dos clientes, otimizar o dimensionamento das equipes nas agências, identificar espaços subutilizados e aumentar a eficiência do atendimento. Um dos maiores bancos de varejo da Europa está implementando a tecnologia de visão computacional de borda da Lenovo em suas 4.500 agências para gerar inteligência operacional em tempo real. A solução foi projetada para atender aos requisitos de privacidade, segurança e conformidade regulatória do banco. Entre os resultados projetados estão melhorias de até 90% na tomada de decisões, digitalização de até 95% dos processos e redução de até 99% das atividades manuais relacionadas aos dados de conformidade 2 .

transforma vídeos e dados operacionais em insights que ajudam os varejistas a reduzir o tempo de espera dos clientes, otimizar o dimensionamento das equipes nas agências, identificar espaços subutilizados e aumentar a eficiência do atendimento. Um dos maiores bancos de varejo da Europa está implementando a tecnologia de visão computacional de borda da Lenovo em suas 4.500 agências para gerar inteligência operacional em tempo real. A solução foi projetada para atender aos requisitos de privacidade, segurança e conformidade regulatória do banco. Entre os resultados projetados estão melhorias de até 90% na tomada de decisões, digitalização de até 95% dos processos e redução de até 99% das atividades manuais relacionadas aos dados de conformidade . O Lenovo AI Computer Vision for Manufacturing transforma os fluxos de vídeo existentes em insights essenciais, ajudando os fabricantes a identificar riscos no ambiente de trabalho com até 30% mais rapidez e a reduzir em até 20% os custos relacionados a acidentes. Ao proporcionar maior visibilidade operacional, a solução ajuda as organizações a reforçar a conformidade com as normas de segurança e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade da força de trabalho.

transforma os fluxos de vídeo existentes em insights essenciais, ajudando os fabricantes a identificar riscos no ambiente de trabalho com até 30% mais rapidez e a reduzir em até 20% os custos relacionados a acidentes. Ao proporcionar maior visibilidade operacional, a solução ajuda as organizações a reforçar a conformidade com as normas de segurança e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade da força de trabalho. O Lenovo Super Agent for Contact Center combina inteligência artificial conversacional, conhecimento corporativo e sistemas de atendimento ao cliente para automatizar fluxos de trabalho de suporte, acelerar a resolução de problemas e aumentar a produtividade dos agentes, com potencial para reduzir em até 38% o tempo médio de atendimento.

combina inteligência artificial conversacional, conhecimento corporativo e sistemas de atendimento ao cliente para automatizar fluxos de trabalho de suporte, acelerar a resolução de problemas e aumentar a produtividade dos agentes, com potencial para reduzir em até 38% o tempo médio de atendimento. O Lenovo Enterprise AI Claw for Personal Productivity permite que os funcionários automatizem tarefas repetitivas, acelerem pesquisas e sintetizem informações para obter insights com mais rapidez e aprimorar a tomada de decisões, liberando tempo para atividades de maior valor agregado.

permite que os funcionários automatizem tarefas repetitivas, acelerem pesquisas e sintetizem informações para obter insights com mais rapidez e aprimorar a tomada de decisões, liberando tempo para atividades de maior valor agregado. O Lenovo Enterprise AI Claw for ITOps aplica recursos de IA pré-configurados para automatizar operações de TI e fluxos de trabalho de serviços, reduzir o esforço operacional manual e acelerar a resolução de problemas.

VÍDEO:LENOVO AI LIBRARY

Essas novidades se baseiam na forma como a Lenovo AI Library transforma soluções comprovadas em ambientes operacionais reais em casos de uso prontos para os clientes. A Lenovo valida as arquiteturas, integrações e requisitos operacionais por trás do que funciona e, em seguida, aplica essa experiência para que os clientes possam personalizar as soluções de acordo com seus próprios dados, fluxos de trabalho, governança e ambiente. Conforme o The Futurum Group, os casos de uso recorrentes e pré-validados da Lenovo AI Library reduzem a complexidade e os riscos da implantação, ajudando os clientes a agilizar o tempo de retorno sobre o investimento.

O Lenovo Knowledge Super Agent oferece a evidência mais clara desse processo. Em uma implantação em ambiente de produção que atende a 3.000 funcionários da Lenovo, uma análise independente constatou que ela reduziu em 30% o tempo gasto na busca de informações, permitiu que as equipes de vendas preparassem propostas para os clientes duas vezes mais rápido, reduziu em 35% o número de encaminhamentos para especialistas no assunto e, conforme estimativas, representou um valor potencial de produtividade anual de até US$ 17 milhões3.

Disponível como um caso de uso pronto para o cliente na Lenovo AI Library, o Lenovo Knowledge Super Agent foi fundamental para a solução FIFA AI Pro implementada durante a Copa do Mundo da FIFA 2026™, proporcionando a todas as 48 seleções acesso a inteligência de futebol baseada em IA em mais de 2.000 métricas de desempenho, com insights acionáveis gerados em minutos, em vez de dias.

VÍDEO:LENOVO KNOWLEDGE SUPER AGENT

Nova pesquisa relaciona resultados mais rápidos a uma melhor economia da IA

Uma nova pesquisa do The Futurum Group oferece um contexto mais amplo para a economia da IA. No relatório From Cost Per Token to Value Per Token: The AI Factory Imperative (Do custo por token ao valor por token: o imperativo do cento de processamento de IA, em português), os analistas distinguem entre custo por token — uma medida da eficiência da GPU na produção e entrega de resultados de IA — e valor por token — o impacto nos negócios que esses resultados possibilitam. Com 78% das organizações prevendo um aumento nos orçamentos de IA nos próximos 12 meses e 35% identificando o custo de infraestrutura como a principal barreira à expansão, a pesquisa argumenta que as empresas precisam gerenciar a IA tanto para obter eficiência econômica quanto para gerar valor produtivo para os negócios. O Futurum Group associa diretamente a Lenovo AI Library ao aumento do valor por token: colocar um caso de uso validado em operação mais rapidamente permite que as organizações comecem a medir o impacto comercial da IA por meio da economia de tempo, melhorias nos processos, tomada de decisão mais rápida e outros resultados significativos.

“Para as organizações que estão adquirindo infraestrutura de IA, a questão não é apenas qual hardware comprar, mas também como aproveitar ao máximo cada token de IA.” — Nick Patience, vice-presidente e líder da Área de Software e Ferramentas de IA do The Futurum Group

A análise da Signal65 valida a abordagem da Lenovo para ajudar as empresas a migrar do custo por token para o valor por token, combinando casos de uso comprovados da Lenovo AI Library, infraestrutura da Hybrid AI Factory e serviços de ciclo de vida em um modelo integrado de implementação de IA que acelera a geração de valor para os negócios. Os testes em laboratório constataram que, com utilização máxima, a Lenovo Hybrid AI Factory pode oferecer tokens a um custo até 70% inferior ao praticado por provedores de serviços de API de hiperescaladores. A configuração local (on-premises) atingiu a paridade de custo por token com os preços das APIs com pouco mais de 30% de utilização, demonstrando como uma infraestrutura dimensionada adequadamente pode tornar mais econômicas as cargas de trabalho de IA contínuas4.

Juntas, as novas pesquisas e as evidências comprovadas de implantação demonstram como o Lenovo Hybrid AI Advantage™ ajuda as organizações a alinhar o investimento em IA e a eficiência econômica aos resultados de negócios ao longo de todo o ciclo de vida da IA. A Lenovo AI Library oferece casos de uso comprovados e orientados para resultados, além de soluções pré-construídas, para que os clientes não precisem começar do zero, ajudando a converter investimentos em capacidade em valor mensurável mais rapidamente, ao reduzir o tempo de desenvolvimento, a complexidade e os riscos; A Lenovo Hybrid AI Factory reúne todos os elementos técnicos subjacentes da pilha de IA: infraestrutura e dispositivos, dados e conhecimento, modelos de IA e plataformas de agentes necessárias para operacionalizar essas soluções em uma base comum; e a Lenovo AI Services oferece expertise em todo o ciclo de vida para ajudar os clientes a personalizar, implantar, escalar e otimizar continuamente soluções validadas à medida que as demandas de carga de trabalho crescem e o cenário econômico evolui.

Por meio do Lenovo AI Express, as configurações elegíveis do Hybrid AI Factory podem ser enviadas em 15 dias úteis5. A análise da Signal65 mostra que o Lenovo AI Fast Start pode, então, ajudar as organizações a implementar um projeto-piloto de IA pronto para produção e começar a gerar valor comercial em apenas 90 dias após a implantação, enquanto o Lenovo TruScale alinha a capacidade e o consumo às mudanças na demanda ao longo do tempo.

“À medida que a adoção de IA empresarial continua a se acelerar e expandir, o consumo de tokens cresce exponencialmente. Com frequência, isso gera um susto com os custos antes mesmo que as organizações consigam mensurar o retorno produzido por seus investimentos em IA”, disse Linda Yao, vice-presidente de Soluções de Nuvem Híbrida e IA da Lenovo. “Os clientes precisam alcançar esse valor comercial com mais rapidez para, em seguida, otimizar continuamente a viabilidade financeira da IA em função dos resultados relevantes. A Lenovo auxilia as empresas a realizarem essa transição ao longo de todo o ciclo de vida da IA — do caso de uso à implantação e além —, aproveitando ao máximo a IA e fazendo com que cada token valha a pena.”

Explore a Lenovo AI Library, agora ampliada, analise as conclusões do The Futurum Group e da Signal65 e veja casos de uso comprovados de IA em ação por meio dos recursos abaixo.

Recursos adicionais

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, classificada em 153º lugar na lista Fortune Global 500 e que atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Guiada pela visão e "Tecnologia mais inteligente para todos", a Lenovo está implementando uma estratégia de IA Híbrida que abrange a IA Pessoal – uma IA pessoal em múltiplos dispositivos – e a IA Corporativa – ajudando clientes a transformar dados em insights e valor. Essa estratégia é viabilizada pelo compromisso do grupo com a inovação de classe mundial e um portfólio de IA completo full-stack, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, *edge*, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), bem como software, soluções e serviços. Com presença global que abrange mais de 20 centros de pesquisa e desenvolvimento e uma cadeia de suprimentos mundial que inclui mais de 30 unidades de fabricação em 11 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional . A Lenovo está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa central de notícias.

1 Com base na Validação da Signal65 que um caso de uso da Lenovo AI Library pode ser implementado, instalado e colocado em operação em apenas uma semana, em comparação com as estimativas do setor, que apontam prazos de 3 a 6 meses para o desenvolvimento de soluções personalizadas de IA corporativa, com implementações em empresas frequentemente ultrapassando esse período. 2 Os resultados previstos para os clientes baseiam-se em avaliações iniciais realizadas pela Lenovo 3 Com base na Análise da Signal65 da implantação da produção e da modelagem de produtividade e valor associada. 4 Com base em uma análise da Signal65 de um Lenovo ThinkSystem SR675 V3 equipado com 8 GPUs NVIDIA H100, executando o modelo gpt-oss-120b. Os resultados referem-se especificamente à configuração testada, às cargas de trabalho, às premissas de precificação, aos níveis de utilização e às datas avaliadas. Outras configurações e condições de mercado podem levar a resultados diferentes. Pesquisa Signal65 de outubro de 2026 encomendada pela Lenovo. A Signal65 faz parte do The Futurum Group; a Futurum Research, citada neste relatório, é uma organização de pesquisa afiliada. 5 Para configurações elegíveis do Lenovo AI Express e peças selecionadas em mercados sem restrições. O prazo começa a contar após a conclusão da validação do pedido, da liquidação do pagamento/crédito, da Certificação do Usuário Final (EUC) e das aprovações de due diligence e de exportação aplicáveis.

Lenovo e TruScale são marcas registradas da Lenovo. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. ©2026 Lenovo Group Limited. Todos os direitos reservados.

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