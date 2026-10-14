Villa Rental apresenta Villa Vision, IA para eventos

A Villa Rental, empresa de locação de mobiliário premium e fabricação sob medida para eventos, lançou a Villa Vision, uma ferramenta de inteligência artificial voltada à criação de projetos para o setor. A apresentação aconteceu em Setembro, no Tetto Rooftop, em São Paulo, para clientes, parceiros e profissionais da área. Com o lançamento, a plataforma entra em fase de testes abertos e já pode ser acessada por decoradores e clientes.

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Como funciona a ferramenta

A Villa Vision recebe briefings com informações de estilo, conceito e dimensões do espaço. A partir deles, sugere peças do acervo da empresa, gera visualizações tridimensionais do mobiliário e monta moodboards. A ferramenta também compõe ambientes com base em fotos ou plantas, produz animações em vídeo e reúne todas as etapas do projeto em um único ambiente digital.

Segundo a empresa, o objetivo é encurtar o caminho entre a ideia e a apresentação visual. Assim, decoradores e cerimonialistas conseguem mostrar ao cliente final como o evento vai ficar ainda na fase de planejamento.

Tecnologia como apoio ao trabalho criativo

A Villa Rental afirma que a ferramenta não substitui o profissional de criação. Ela funciona como uma extensão do trabalho dele, agilizando tarefas que hoje dependem de montagens manuais e várias rodadas de ajustes.

O projeto é conduzido por Lucca Joaquim, representante da terceira geração da família fundadora e responsável pela área de inovação da empresa. “Fazer parte da terceira geração dessa família é um privilégio, mas também um desafio: o de honrar os nossos mais de 25 anos de história e, ao mesmo tempo, trazer a inovação que o futuro exige”, afirma.

Próximas etapas

A Villa Vision está em fase inicial de desenvolvimento. De acordo com a empresa, novas funcionalidades devem ser incorporadas ao longo dos próximos meses, como a visualização de projetos em plantas 2D e 3D. O retorno dos usuários durante o período de testes vai orientar essas atualizações.

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Fundada há mais de 25 anos, a Villa Rental tem mais de 6 mil metros quadrados de centros de distribuição, um acervo de mais de 60 mil itens e mais de 200 colaboradores. A empresa atende eventos de diferentes portes e estilos em todo o país.