Homem esfrega as próprias fezes nas portas de salão de eventos
Autor teria sido um homem em situação de rua, que foi filmado por câmeras de vigilância; caso ocorreu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba
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Um homem que estaria em situação de rua utilizou as próprias fezes para vandalizar um espaço de eventos localizado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Durante a noite desta quarta-feira (30/9), ele defecou na entrada do imóvel e, em seguida, esfregou os excrementos nas maçanetas de todas as portas e nas vidraças. A ação foi gravada por câmeras de vigilância.
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No momento em que o homem praticou essas ações, o espaço de festas estava fechado. Os responsáveis pelo salão só descobriram o vandalismo nesta quinta-feira (1/10), quando funcionários foram surpreendidos pelas fezes quando chegavam ao local.
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De acordo com Jefferson Vaz Tosta, proprietário do espaço, foi preciso providenciar a higienização das portas antes de abrir as portas. Ele afirma que o autor das ações vive com a companheira, também em situação de rua, em um terreno baldio, vizinho ao salão, há cerca de 5 meses, e esfregou fezes nas portas em uma espécie de retaliação.
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Tosta explica que o casal, e também uma terceira pessoa em situação de rua que eventualmente também se abriga no terreno vizinho, estavam se apropriando de água e de eletricidade do salão de festas. Posteriormente, o grupo teria furtado ferramentas de um pedreiro que trabalhava em uma obra no espaço, o que teria motivado o corte das conexões clandestinas feitas pelo grupo.
Em retaliação, o grupo teria furtado plantas que estavam em um viveiro no estacionamento do espaço de festas. Posteriormente, teriam também feito pichações em uma das laterais do imóvel. Agora, após o ataque envolvendo as fezes, a situação ficou ainda mais delicada.
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O caso, porém, ainda não teve um desfecho. "A situação delicada, porque a gente chama a polícia, que diz que isso não é crime, não; é vandalismo", lamenta Tosta. "A prefeitura diz que não pode fazer nada, que (o grupo de pessoas em situação de rua) está em um lote privado", acrescenta.