Homem esfrega as próprias fezes nas portas de salão de eventos

Um homem que estaria em situação de rua utilizou as próprias fezes para vandalizar um espaço de eventos localizado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Durante a noite desta quarta-feira (30/9), ele defecou na entrada do imóvel e, em seguida, esfregou os excrementos nas maçanetas de todas as portas e nas vidraças. A ação foi gravada por câmeras de vigilância.

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No momento em que o homem praticou essas ações, o espaço de festas estava fechado. Os responsáveis pelo salão só descobriram o vandalismo nesta quinta-feira (1/10), quando funcionários foram surpreendidos pelas fezes quando chegavam ao local.

De acordo com Jefferson Vaz Tosta, proprietário do espaço, foi preciso providenciar a higienização das portas antes de abrir as portas. Ele afirma que o autor das ações vive com a companheira, também em situação de rua, em um terreno baldio, vizinho ao salão, há cerca de 5 meses, e esfregou fezes nas portas em uma espécie de retaliação.

Tosta explica que o casal, e também uma terceira pessoa em situação de rua que eventualmente também se abriga no terreno vizinho, estavam se apropriando de água e de eletricidade do salão de festas. Posteriormente, o grupo teria furtado ferramentas de um pedreiro que trabalhava em uma obra no espaço, o que teria motivado o corte das conexões clandestinas feitas pelo grupo.

Em retaliação, o grupo teria furtado plantas que estavam em um viveiro no estacionamento do espaço de festas. Posteriormente, teriam também feito pichações em uma das laterais do imóvel. Agora, após o ataque envolvendo as fezes, a situação ficou ainda mais delicada.

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O caso, porém, ainda não teve um desfecho. "A situação delicada, porque a gente chama a polícia, que diz que isso não é crime, não; é vandalismo", lamenta Tosta. "A prefeitura diz que não pode fazer nada, que (o grupo de pessoas em situação de rua) está em um lote privado", acrescenta.