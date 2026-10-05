Mapa dos governos estaduais indica o tamanho da dificuldade de Lula para virar o jogo

Das 27 unidades da federação, vinte tiveram a eleição para governador definida já no primeiro turno, com prevalência de partidos de direita alinhados ao presidenciável Flávio Bolsonaro, do PL, nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Norte. Partidos à esquerda aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiveram êxito apenas no Nordeste, ainda assim com baixas importantes em estados como Alagoas. Os resultados nos estados impõem condições adversas ao petista na busca de uma virada sobre o filho de Jair Bolsonaro no segundo turno.

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Na região Sudeste, a grande surpresa foi Douglas Ruas (PL) no Rio de Janeiro, que chegou muito perto de conquistar a vitória ainda no primeiro turno contra o até então favorito Eduardo Paes (PSD) — vitória que, aliás, ainda pode vir caso o plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirme a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos). Partidos de direita levaram no primeiro turno os governos dos dois maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, com Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Minas Gerais, com Cleitinho Azevedo (Republicanos). No Espírito Santo, a eleição será na última volta entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).

No Sul, os três estados também fecharam a fatura no primeiro turno. Os três vencedores são aliados de primeira hora de Flávio Bolsonaro: Luciano Zucco (PL) no Rio Grande do Sul, Sergio Moro (PL) no Paraná e Jorginho Mello (PL) em Santa Catarina.

Na região Norte, quatro aliados de Flávio resolveram a eleição já neste domingo: no Amapá com Doutor Furlan (PSD), em Rondônia com Marcos Rogério (PL), em Roraima com Arthur Henrique (PL) e no Pará com Doutor Daniel (Podemos). No Acre, a disputa continua com dois representantes do Centrão, Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). No Amazonas, foram para o segundo turno Omar Aziz (PSD), aliado de Lula, e Professora Maria do Carmo (PL), aliada de Flávio.

Flávio Bolsonaro também levou a melhor no Centro-Oeste com a eleição em primeiro turno de Daniel Vilela (MDB) em Goiás, de Otaviano Pivetta (Republicanos) no Mato Grosso e de Eduardo Riedel (PP) no Mato Grosso do Sul. A disputa continua no Distrito Federal, com larga vantagem para a governadora Celina Leão (PP) contra Leandro Grass (PT). Em Tocantins a Professora Dorinha (União Brasil) disputará o segundo turno com Vicentinho Júnior (PSDB).

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No Nordeste, o PT conquistou neste domingo os governos da Bahia, com Jerônimo Rodrigues, do Ceará, com Elmano de Freitas, e do Piauí, com Rafael Fonteles. Aliados do partido de Lula, Lucas Ribeiro (PP) e Fábio Mitidieri (PSD) ganharam na Paraíba e em Sergipe, respectivamente. O presidente e candidato à reeleição ainda pode construir pontes com Raquel Lyra (PSD), que se reelegeu em Pernambuco na disputa com João Campos (PSD), que tinha o apoio formal do PT. Em Alagoas, João Henrique Caldas (PSDB) venceu Renan Filho (MDB), ex-ministro de Lula. No Maranhão, o ex-prefeito de São Luís Eduardo Braide (PSD) também se elegeu neste domingo. No primeiro turno, ele se manteve neutro em relação à disputa nacional.