Longevidade se constrói com escolhas diárias e consistência

O conceito de longevidade vem passando por uma transformação. Além do aumento da expectativa de vida, o debate sobre envelhecimento saudável envolve a manutenção da autonomia, da funcionalidade e da qualidade de vida ao longo dos anos. Para a médica Anamélia Guerra (CRM-SP 105749), compreender esse processo também exige olhar para o funcionamento das células e os mecanismos biológicos envolvidos no envelhecimento.

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“As mitocôndrias desempenham um papel central na produção de energia celular. Compreender seu funcionamento é importante para estudar a relação entre envelhecimento, metabolismo e manutenção das funções do organismo”, explica.

Entre os processos estudados nesse contexto estão o estresse oxidativo e a glicação, fenômenos associados a alterações celulares que podem ocorrer ao longo do envelhecimento. Sua influência depende de diferentes fatores, incluindo características individuais e condições ambientais.

Segundo a médica, os hábitos cotidianos fazem parte de uma abordagem ampla de cuidado. Uma alimentação equilibrada, o sono adequado, a prática regular de atividade física e estratégias para lidar com o estresse são aspectos relevantes quando se considera a saúde ao longo da vida.

A médica ressalta que a longevidade não deve ser tratada como resultado de uma intervenção isolada. A consistência dos hábitos e a atenção às necessidades individuais são elementos importantes na construção de uma rotina de cuidado sustentável. “A longevidade não se constrói com intervenções pontuais. Ela nasce da repetição diária de escolhas conscientes”, afirma.

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Para a Dra. Anamélia, a busca por uma vida longa não precisa estar associada à tentativa de preservar indefinidamente a juventude. O foco está em ampliar as possibilidades de viver com autonomia e funcionalidade nas diferentes fases da vida. “Viver melhor ao longo do tempo é um objetivo mais realista e biologicamente sustentável”, conclui a médica.