Sua espada-de-são-jorge não dá novas folhas? Cuidados com água, luz e substrato podem explicar o problema e fazer a diferença no crescimento saudável dentro de casa
Aprenda a cuidar da planta com dicas sobre rega ideal, iluminação e adubação correta; descubra também como evitar riscos aos animais de estimação
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A espada-de-são-jorge, de nome científico Dracaena trifasciata, é uma das opções mais comuns para ambientes internos devido à sua alta resistência e à pouca manutenção necessária. A espécie é longeva e se adapta a diferentes cômodos da casa.
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Guias de extensão da Universidade Estadual da Pensilvânia e da Universidade da Flórida apresentam recomendações práticas para estimular o crescimento da planta e renovar sua folhagem.
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Iluminação adequada
A espada-de-são-jorge se desenvolve bem sob luz intensa e indireta. Apesar de tolerar ambientes com pouca luminosidade, locais mais claros favorecem seu crescimento. A exposição direta ao sol deve ser evitada para prevenir queimaduras nas folhas. A Universidade da Flórida também recomenda proteger o vaso da incidência solar intensa durante a tarde.
Substrato e características do vaso
O excesso de umidade representa um dos principais riscos para o cultivo da espada-de-são-jorge. A Universidade Estadual da Pensilvânia recomenda utilizar um substrato de secagem rápida. Misturas próprias para cactos ou combinações de terra com perlita, mineral leve de aspecto esbranquiçado, ajudam a melhorar a drenagem e evitam o acúmulo de água nas raízes.
A escolha do recipiente deve considerar três aspectos importantes.
Furos na base são indispensáveis para permitir o escoamento da água e evitar que o substrato permaneça encharcado.
Peso é um fator relevante, pois vasos mais pesados reduzem o risco de tombamento causado pelas folhas, principalmente quando o solo está seco.
Tamanho adequado também merece atenção. Embora as raízes tolerem espaços limitados, o crescimento excessivo pode provocar rachaduras em recipientes de barro.
Frequência da rega e adubação
A principal recomendação para cuidar da espada-de-são-jorge é regar somente quando o substrato estiver seco. O excesso de água favorece o apodrecimento das raízes, um dos problemas mais comuns durante o cultivo. Por ser resistente à seca, a espécie consegue permanecer um mês ou mais sem irrigação em determinadas condições. Nos períodos frios, o intervalo entre as regas deve aumentar, com cuidado para não acumular água no centro da roseta de folhas.
Para estimular o desenvolvimento, especialistas recomendam aplicar fertilizante de uso geral uma vez por mês durante a fase de crescimento, que ocorre entre a primavera e o verão. A concentração deve corresponder à metade da dose indicada pelo fabricante, já que a planta exige poucos nutrientes e pode sofrer danos quando recebe adubo em excesso.
Manutenção e propagação
Alguns cuidados simples ajudam a preservar a saúde da espada-de-são-jorge.
Retirar a poeira acumulada nas folhas periodicamente.
Cortar as folhas danificadas rente ao solo.
Observar a presença de cochonilhas e ácaros, que podem aparecer ocasionalmente.
Substituir completamente o substrato a cada cinco anos.
A troca da terra também oferece uma oportunidade para multiplicar a espécie. A divisão dos brotos que crescem próximos à planta-mãe é considerada uma das técnicas mais simples. Outra possibilidade é produzir novas mudas por meio de estacas de folhas.
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Riscos para animais de estimação
A espada-de-são-jorge contém saponinas, substâncias naturais que podem provocar intoxicação quando ingeridas. A Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA) inclui a espécie entre as plantas tóxicas para cães e gatos. Entre os sintomas mais comuns estão náuseas, vômitos e diarreia. Por isso, é importante manter o vaso fora do alcance dos animais domésticos.