Chuva ou sol? 7 plantas perfeitas para cultivar dentro de casa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A instabilidade do tempo, com dias de sol forte seguidos por pancadas de chuva, pode ser um desafio para quem gosta de cuidar de plantas. A boa notícia é que não é preciso ter um quintal ou depender do clima para ter um pouco de verde em casa. Cultivar espécies dentro de apartamentos e casas é uma solução prática e que traz mais vida aos ambientes.

Muitas plantas se desenvolvem bem com luz indireta e exigem pouca manutenção, sendo ideais para quem tem uma rotina agitada ou está apenas começando na jardinagem. O segredo é escolher espécies que combinem com as condições de luminosidade e ventilação do seu espaço, garantindo que elas cresçam saudáveis e bonitas o ano todo.

Leia Mais

Para ajudar nessa tarefa, selecionamos sete espécies que se adaptam bem a espaços internos e não exigem cuidados complexos. Antes de escolher, lembre-se que algumas plantas podem ser tóxicas para crianças e animais de estimação se ingeridas. Verifique sempre a segurança de cada espécie antes de levá-la para casa.

Zamioculca: considerada quase indestrutível, é a planta perfeita para iniciantes. Ela tolera ambientes com pouca luz e sobrevive a longos períodos sem água, pois armazena líquido em suas raízes. As folhas verdes e brilhantes adicionam um toque de elegância a qualquer cômodo. Atenção: esta planta é tóxica se ingerida e deve ser mantida longe do alcance de crianças e animais de estimação. Espada-de-são-jorge: outra espécie extremamente resistente, conhecida por sua capacidade de purificar o ar. Ela se adapta a diferentes níveis de luminosidade, desde a luz solar direta até a sombra parcial. As regas devem ser esparsas, apenas quando o solo estiver completamente seco, para evitar o apodrecimento das raízes. Jiboia: versátil e de crescimento rápido, a jiboia pode ser usada como planta pendente ou como trepadeira em suportes. Suas folhas em formato de coração, que dependendo da variedade podem apresentar manchas amarelas ou brancas, indicam quando precisam de água ao ficarem levemente murchas. Gosta de luz indireta. Samambaia: um clássico na decoração de interiores, a samambaia adora umidade e luz filtrada, o que a torna ideal para banheiros e cozinhas bem iluminados. É importante manter seu solo sempre úmido, mas sem encharcar, e borrifar água em suas folhas regularmente. Costela-de-adão: com suas folhas grandes e recortadas, esta planta se tornou um ícone na decoração. Ela prefere luz indireta e abundante para que suas folhas desenvolvam os característicos "rasgos". A rega deve ser moderada, permitindo que a camada superior do solo seque entre uma e outra. Clorofito: conhecida como planta-aranha, é ótima para purificar o ar e muito fácil de propagar, pois produz pequenas mudas nas pontas de suas hastes. É considerada de baixa toxicidade, mas a ingestão de suas folhas pode causar um leve desconforto gastrointestinal em cães e gatos, por isso é recomendado mantê-la fora do alcance. Filodendro-brasil: esta variedade de filodendro encanta com suas folhas em formato de coração que mesclam tons de verde e amarelo. Assim como a jiboia, é bastante tolerante com as regas e se adapta bem a ambientes com luz indireta. É uma ótima escolha para vasos suspensos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.