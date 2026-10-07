Corrida do Poder

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Em se tratando de Poder em Brasília, ninguém quer perder tempo mesmo diante de indefinições eleitorais. A estratégia é se antecipar. Com essa aposta, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) – a mais poderosa do Congresso, com quase 200 deputados e senadores – se reúne com o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) hoje para apresentar duas sugestões ministeriáveis ao seu eventual Governo. A FPA quer deixar à mesa o nome do deputado federal Pedro Lupion (Rep-PR), que foi reeleito, para o Ministério da Agricultura. Segundo fontes da Frente, ele tem o aval da ex-ministra e senadora Teresa Cristina. Outro nome do grupo que será levado a Flávio é o de Mauro Mendes (União-MT), ex-governador de Mato Grosso e eleito senador no domingo. Ele será indicado na lista para o Ministério de Minas e Energia, caso Flávio seja eleito. Mauro também é um plano para o MPA. Pelo visto, essa turma da lavoura está arando forte a terra que lhe convém. São duas entre as mais importantes pastas.

Perdeu o timing

Tardiamente o presidente Lula da Silva foi orientado a criticar o Supremo Tribunal Federal. O PT e o staff já sabiam de pesquisas qualitativas que o pronunciamento dele em defesa da Corte foi entendido como tentativa de blindagem do ministro Alexandre de Moraes, o mais enrolado dos togados no tribunal. O resultado apareceu domingo.

Nova era

Nas sedes dos partidos, é consenso: As urnas provaram que o político tradicional morreu para a população. Além da derrota significativa de ex-poderosos para o Senado e Governos, há nova era: o do candidato influencer e a daqueles que fazem campanha pelas redes sociais. O perfil mudou, resta saber se essa turma vai saber trabalhar na gestão pública, que não é um entretenimento como as páginas de Facebook e Instagram.

Novas faces

Entre os eleitos dessa nova era estão o sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, Pedro Roussef (PT) para federal em Minas, onde se elegeu também para a Câmara Gleidson Azevedo (Rep), irmão do governador eleito, Cleitinho. Em SP a surpresa veio com Eduarda Campopiano (PL), com quase 2 milhões de votos.

Encontrão da OAB

A OAB começa a fechar o time de palestrantes da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que será realizada de 23 a 25 de novembro, em Salvador. Entre os confirmados estão o ministro do STF Luiz Fux, a ministra do STJ Daniela Teixeira, o criminalista Aury Lopes Jr., a jurista Vera Lúcia Araújo – que receberá a Medalha Rui Barbosa – e o influenciador Tiago Brunet.

ES: PSD & Rep

Eleito prefeito de Colatina com 40% dos votos em 2024, Renzo Vasconcelos – presidente do PSD no ES – reforçou apoio ao candidato a governador Lorenzo Pazolini (Rep), que saiu na frente contra o governador Ricardo Ferraço (MDB). Ex-prefeito de Vitória, Pazolini tem investido cada dia mais no interior. Colatina deu 37.237 votos a ele (49,65%), onde o governador Ferraço conquistou 25,96% (16.122 votos).

Ponto Final

Imaginem um aplicativo ruim, mas ruim mesmo, Ruim com R. É o app do e-Gov, malfeito e que trava vez em quando. O serviço de assinatura digital está em manutenção dia sim, outro também. E pior, esse app sabe tudo da sua vida e em nada te ajuda.

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.