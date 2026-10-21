Projeto percorre os “brasis” de Darcy Ribeiro no DF

O projeto “O Povo Brasileiro e suas Canções: cantando os brasis de Darcy Ribeiro” realiza, nos dias 23 e 26 de outubro, as quatro últimas apresentações de sua programação no Distrito Federal. Na sexta-feira (23), às 15h, o espetáculo terá sessão aberta ao público em geral no Instituto Koinonia, no Areal, Águas Claras. Na segunda-feira (26), a agenda será destinada a estudantes, com uma apresentação na Escola Agrícola de Vicente Pires, às 8h, e duas no CEI 09 de Arniqueiras/Águas Claras, às 10h45 e às 13h30.

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Iniciada em 18 de setembro, a circulação já realizou quatro apresentações para estudantes no CEIC Águas Claras, no CEF 10 de Taguatinga Sul e no Centro Social Formar. A programação será concluída com sete sessões destinadas ao público escolar e uma aberta à comunidade.

A iniciativa parte do livro O Povo Brasileiro – A formação e o sentido do Brasil, do antropólogo Darcy Ribeiro. Os cinco “brasis” identificados pelo autor – crioulo, caboclo, sertanejo, caipira e sulino – são apresentados por meio de canções, textos e movimentos cênicos.

No palco, o ator Matheus Loures interpreta os textos e a dançarina Michelle Pereira assina as coreografias. Carlinhos Veiga e sua banda executam as músicas ao vivo. A formação reúne Veiga (voz, violão e viola caipira), Cláudia Barbosa (flauta), Enos Marcelino (acordeon e voz), Ismael Rattis (percussão) e Nelson Latif (baixo, cavaquinho e voz).

“Procuramos escrever um roteiro que apresentasse os brasis descritos por Darcy Ribeiro e estabelecesse um diálogo com canções do vasto repertório nacional. Há músicas conhecidas, folclóricas e autorais. O texto, como Ribeiro concebe, somado às canções, provoca um resultado interessante, dando ao público um sentido de pertencimento”, comenta Carlinhos Veiga.

O repertório inclui canções como “Farinha”, “O Trenzinho do Caipira”, “Vamos Dançar o Cavalo-Marinho”, “Sinhá Pureza”, “Chalana”, “Boiadeiro”, “Brasileirinho”, “Prenda Minha” e “Esperando na Janela”.

A música, o teatro e a dança aproximam o público da diversidade cultural brasileira e de suas próprias raízes. “Somos parte de um país ambíguo, mas incrível, chamado Brasil. Da maneira como foi formado teria tudo para dar errado. Porém, é um país diverso, plural e, como diria Darcy Ribeiro, em construção. Único. Procuramos trazer a plateia para dentro desse universo, contando uma história que é, pelo menos em parte conhecida, e que é dela”, assinala Veiga.

Da biblioteca às escolas



A proposta nasceu em 2011, quando Carlinhos Veiga e o historiador Pedro Feitoza realizaram um show cultural e educativo na Biblioteca Demonstrativa de Brasília. O interesse pela trajetória e pela obra de Darcy Ribeiro, especialmente por sua relação com a capital federal, levou o músico e sua equipe a retomar o projeto em 2025, no formato de show-palestra em escolas públicas do Distrito Federal. A repercussão das apresentações motivou a etapa de 2026, aprovada pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal.

Integrante do espetáculo, a flautista Cláudia Barbosa observa que a música pode despertar o interesse por manifestações presentes no cotidiano, embora suas origens nem sempre sejam conhecidas. “A música, assim como toda expressão artística, cria um ambiente muito favorável de interação. Muitas vezes, as pessoas cantam ou conhecem determinada música ou ritmo, mas não sabem da sua origem. As músicas do projeto, junto com o texto e a dança, criam uma ponte entre o público e as diferentes culturas brasileiras”, explica.

Cláudia também relata a reação do público nas apresentações já realizadas. “Os estudantes ficam surpresos com a diversidade da cultura brasileira e como ela se destaca de outras culturas. Eles participam cantando junto, até mesmo músicas antigas do cancioneiro brasileiro”, conta.

O músico e sociólogo Nelson Latif destaca como as canções ajudam a compreender a formação do país. “Uma canção carrega histórias, modos de viver e relações sociais”, afirma. Segundo ele, o diálogo entre o repertório e as ideias de Darcy Ribeiro permite perceber como diferentes povos participaram da construção do Brasil e como essa história permanece no cotidiano. “A proposta é despertar essa escuta e abrir espaço para que o público se reconheça, faça perguntas e amplie seu olhar sobre o país”, completa.

Um país em permanente construção



Ao percorrer os diferentes “brasis”, o espetáculo também aborda conflitos e desigualdades da história nacional, propondo uma reflexão sobre a formação do país.

“Queremos que o público tenha uma visão real e crítica do nosso país. Não queremos vender a ideia romântica de um país perfeito e que tem uma linda história. Não. O Brasil foi formado a partir de encontros e desencontros”, observa Carlinhos.

O músico amplia a análise ao abordar as marcas deixadas por esse processo. “Essa diversidade única do Brasil, essa pluralidade que nos faz tão ricos culturalmente, teve e ainda tem um custo altíssimo para a nação brasileira. Mas estamos em construção. Não dá para romantizar. Esse projeto pretende trazer reflexão a quem o assistir”, completa.

SERVIÇO



Projeto “O Povo Brasileiro e suas Canções: cantando os brasis de Darcy Ribeiro”

Próximas apresentações



23 de outubro | sexta-feira

Instituto Koinonia - (no Areal, Águas Claras) | sessão gratuita aberta ao público em geral

Horário: 15h

Endereço: QS 11, Conjunto G, Área Especial 4 (ou Lote 4), Areal, Águas Claras, Brasília - DF

26 de outubro | segunda-feira (Apresentações para estudantes)



Escola Agrícola de Vicente Pires

Horário: 8h

Endereço: Setor Habitacional Vicente Pires, Vicente Pires, Brasília – DF, CEP 72110-800

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CEI 09 de Arniqueiras/Águas Claras

Horários: 10h45 e 13h30

Endereço: QS 07, Área Especial 02, Lotes 04/10, Avenida Águas Claras (Areal), Brasília – DF