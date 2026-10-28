Menino de 5 anos monta com a mãe um gabinete de computador de LEGO para presentear o pai, mas um detalhe da construção vai além da aparência de brinquedo

Um garoto de cinco anos apaixonado por LEGO construiu com a mãe um presente personalizado para o pai: um gabinete funcional feito com blocos plásticos. O projeto transformou a máquina do jogador em uma estrutura colorida, preservando todos os componentes internos de jogos em pleno funcionamento.

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A montagem levou cerca de seis horas durante um fim de semana. O caso ganhou visibilidade no "Reddit" e recebeu cobertura dos sites "GamePro", em 23 de abril de 2026, e "VidaExtra". A mãe, também fã dos brinquedos de montar, e a criança revestiram a torre existente com laterais, teto e painel frontal coloridos, adicionando detalhes que imitam um controle.

Planejamento da estrutura e controle de calor

Para garantir o uso regular da máquina, a estrutura recebeu aberturas traseiras que deixam livres os conectores da placa-mãe e da placa de vídeo. As laterais incluem ventoinhas integradas, e o padrão de encaixe das peças possui pequenos vãos para a passagem do ar. Internamente, tiras de velcro prendem os cabos para evitar bloqueios na refrigeração.

Em testes sob carga pesada, o computador não superou 85 °C e não apresentou deformações nos blocos ou nas peças internas. O veículo "PCGamesN" ressalta que o plástico ABS das peças não deve permanecer por muito tempo em ambientes acima de 40 °C, exigindo circulação de ar eficiente em montagens com placas gráficas de alto consumo.

O conceito acompanha uma tendência vista em outros canais de tecnologia: o veículo "PCGamesN" exibiu computadores compactos com processador Ryzen 5 5600G em blocos, o site "Galaxus" mostrou uma estação inteira com monitor e teclado, e o portal "JVTECH" apontou o uso de peças como suporte para placas de vídeo.

Cuidados técnicos para adaptações caseiras

A produção desse tipo de projeto doméstico exige algumas precauções essenciais: revestir uma carcaça preexistente em vez de criar um suporte do zero, preservar entradas e saídas de ar originais, criar aberturas nos blocos, não isolar a fonte de alimentação nem áreas aquecidas e evitar overclocking agressivo.

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Nesse formato, o adulto assume a instalação elétrica, a fixação das ventoinhas e o monitoramento térmico por software, enquanto a criança escolhe as cores, os desenhos e a composição visual do painel frontal.