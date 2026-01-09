Assine
HISTÓRIA

Você sabe a origem desses brinquedos que marcaram sua infância?

Do pião de madeira, passando pelo Lego até os primeiros videogames, explore a origem e as curiosidades dos brinquedos que atravessaram gerações e ainda encantam

Maria Eduarda Andrade*
Repórter
09/01/2026 16:47 - atualizado em 09/01/2026 16:48

Bonecas de pano...... crédito: Renato Weil/EM/DA Press

Muito antes das telas, a simplicidade das brincadeiras está presente há várias gerações. Com as férias escolares a todo vapor, muitos pais e responsáveis buscam programas que unam diversão e aprendizado. Uma visita ao Museu dos Brinquedos, por exemplo, desperta a curiosidade não apenas das crianças, mas também dos adultos, sobre a origem dos objetos que marcaram infâncias de diferentes épocas.

Do piões de argila e madeira aos primeiros videogames, cada brinquedo conta uma parte da nossa história coletiva. Eles mostram como a necessidade de criar, competir e se divertir é uma característica humana que atravessa culturas e milênios, adaptando-se às ferramentas e aos conhecimentos de cada tempo.

Pião

Este é um dos brinquedos mais antigos da humanidade. Antes do plástico e das versões metálicas, já existiam piões ao redor do mundo feitos com argila, como na Mesopotâmia há cerca de 5 mil anos; e madeira, como na China, no Japão, no Egito, na Grécia e na Roma.

O brinquedo também está presente entre comunidades indígenas, que utilizam frutos como limão, biorra, babaçu e tucumã para fazer o objeto giratório.

Brinquedo kendama de madeira com bola vermelha e amarela e cabo roxo sobre fundo branco.
O desafio de manter o pião girando pelo máximo de tempo possível é de longa dataWirestock/FreePik

Bonecas

Com registros em diversas civilizações da história, as bonecas surgiram há milênios e nem sempre serviram para crianças brincarem. Elas já foram utilizadas como amuletos, em rituais e para representar figuras divinas, por exemplo.

Ao longo dos milênios, a criação das bonecas foi explorada em uma grande amplitude de materiais, como pedra, argila, madeira, espiga de milho, madeira, tecidos, cera e porcelana. Hoje, existem modelos que refletem a moda de diferentes culturas.

Cinco bonecas russas Matryoshka vermelhas, douradas e pretas, em fila, com tamanhos decrescentes.
As bonecas matrioskas russas ilustram a diversidade e o valor cultural dos brinquedos Julia Kadel/Unsplash

A era da construção

Os blocos de montar começaram no fim do século XIX, como simples peças de madeira, quando já existiam as complexas peças de metal utilizadas na engenharia. Já os famosos tijolos de plástico da Lego surgiram na Dinamarca em 1949 e foram adaptados para sistema de encaixe atual em 1958.

A ideia de um sistema que permitia numerosas combinações estimulou a criatividade e o raciocínio lógico de uma maneira inédita.

Pilha variada de peças LEGO coloridas: verde, cinza, azul, branco, amarelo, marrom e vermelho.
Blocos de montar estimulam a criatividade infantilMourizal Zativa/Unsplash

A diversão em pixels começa

A revolução seguinte chegou com a tecnologia. A partir de 1972, consoles como o Atari levaram os jogos eletrônicos das casas de fliperama para as salas de estar. Jogos como “Pong” e “Space Invaders” inauguraram a era do entretenimento digital interativo, mudando a forma como as pessoas brincam e se divertem dentro de casa.

Console Atari, dois joysticks, e TV antiga com jogo pixelado, ao lado de um skate.
O console Atari e seus joysticks marcaram o início da era dos videogames nas salas de estar Boris Langvand/Unsplash

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

