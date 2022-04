Feira em BH reúne trabalhos de artesanato de etnias indígenas

Nesta terça-feira (19/4), será aberta, na Praça Afonso Arinos, no Centro, a 1ª Feira Indígena & Imigrante de BH. Promoção do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, ela terá 14 barracas, destacando a arte dos povos ancestrais, e outras duas de gastronomia.O público vai encontrar cestarias, peças em madeira, bonecas e crochês do povo cambiuá; arte em madeira do povo pataxó; gamelas, tábuas de carne, brincos e colares de sementes, pedras e cristais criados por mulheres aimara, da Bolívia; e tecidos e comidas típicos do Peru.A proposta do comitê é dar visibilidade à cultura de cerca de 5 mil indígenas que vivem em BH e Região Metropolitana.