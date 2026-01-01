Símbolos de lazer décadas atrás, fliperamas sobrevivem em alguns locais pelo Brasil

Outra proposta curiosa que surgiu recentemente é o Arcade Haus, em Santo Amaro e no Tatuapé. Apresentado como o primeiro fliperama imersivo da América Latina, o espaço vai além das máquinas tradicionais e oferece salas interativas, com pisos de LED e botões espalhados pelas paredes, que exigem movimentos físicos e colaboração entre os jogadores. Foto: Divulgação