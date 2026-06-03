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Como montar uma central de jogos na sua sala gastando pouco

Veja dicas de como organizar seus consoles e PC para ter a melhor experiência gamer no conforto do seu sofá

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
03/06/2026 08:54

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Como montar uma central de jogos na sua sala gastando pouco
Controles modernos e TV grande proporcionam a imersão ideal para a central de jogos e entretenimento em casa. crédito: Unsplash/ JESHOOTS.COM

A ideia de ter uma central de entretenimento dedicada a jogos na sala de estar, popularizada anos atrás pelo conceito das Steam Machines, pode parecer um sonho distante ou caro. No entanto, montar um ambiente assim é mais simples e acessível do que se imagina, utilizando equipamentos que você provavelmente já possui.

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O segredo é transformar seu computador pessoal, mesmo um que não seja de última geração, no coração dessa central. A conexão é direta: um cabo HDMI ligando o PC à sua TV transforma o monitor gigante em uma tela de jogo imersiva. Com isso, todo o seu catálogo de jogos da Steam, Epic Games ou outros serviços fica disponível no sofá.

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Para a experiência ser completa, a interface do Steam chamada “Big Picture” adapta a visualização para a TV, facilitando a navegação com um controle. Acessórios sem fio são essenciais aqui. Um bom controle, como o do Xbox, que tem ampla compatibilidade com Windows, e um teclado com touchpad integrado resolvem qualquer necessidade de digitação ou uso do mouse à distância.

Unifique seus consoles no mesmo lugar

Além do PC, sua central de jogos precisa acomodar os consoles, como PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Para evitar a troca constante de cabos na TV, um aparelho chamado “switch HDMI” é a solução ideal. Ele funciona como um pequeno hub que conecta vários dispositivos a uma única porta HDMI da televisão, permitindo alternar entre eles com um simples botão.

A organização dos aplicativos na sua Smart TV também contribui para a centralização. Deixar os apps de streaming de vídeo e música próximos aos ícones de cada entrada HDMI cria um menu de entretenimento unificado e de fácil acesso para toda a família.

Dicas práticas para um ambiente perfeito

Para que tudo funcione de forma harmoniosa, alguns passos simples fazem toda a diferença na organização e na performance do seu setup:

  • Gerenciamento de cabos: utilize organizadores, canaletas ou abraçadeiras para esconder o emaranhado de fios atrás da estante. Um visual limpo melhora a ventilação dos aparelhos e a estética do ambiente.

  • Móvel adequado: escolha um rack ou estante com boa circulação de ar e nichos de tamanho apropriado para cada aparelho. Isso previne o superaquecimento, um grande inimigo do desempenho em jogos.

  • Conexão de rede estável: para jogos online e downloads, a melhor opção é conectar seu PC e consoles diretamente ao roteador com um cabo de rede (Ethernet). A conexão com fio é muito mais estável que o Wi-Fi.

  • Energia organizada: use um filtro de linha de boa qualidade com várias tomadas para proteger seus equipamentos contra surtos de energia e concentrar todos os cabos de força em um único ponto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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