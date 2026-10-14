Dor de garganta: médico explica causas virais e bacterianas

A garganta atua como uma das principais barreiras de proteção do nosso corpo contra agentes externos, o que torna a dor na região um sintoma extremamente comum, mas que ainda gera muita confusão na hora do tratamento. Diante do primeiro sinal de dificuldade para engolir, é frequente que os pacientes recorram à automedicação, muitas vezes utilizando antibióticos de forma desnecessária.

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Para combater a desinformação, é importante reconhecer que nem toda dor de garganta é igual. Cerca de 90% das dores de garganta são de origem viral. Nesses casos, o uso de antibióticos é ineficaz e pode ser prejudicial para a saúde a longo prazo.

"Existe um mito de que toda inflamação na garganta exige um antibiótico para ser curada, o que não é verdade. A maior parte das infecções não é causada por bactérias, mas sim por vírus. Quando o paciente usa antibiótico para tratar um quadro viral, além de não resolver a dor, ele contribui para o aumento de infecções bacterianas mais resistentes", alerta o Dr. Fabrizio Romano (CRM: 90795-SP RQE: 61920), médico otorrinolaringologista, em declaração concedida a convite da marca Strepsils.

Para ajudar os pacientes a reconhecer o que o corpo está sinalizando e tomarem a atitude correta, o especialista detalhou as principais diferenças entre os tipos de dor de garganta.

Como identificar a origem da dor?

Segundo o Dr. Fabrizio, é preciso observar o conjunto de sintomas, pois a dor raramente vem sozinha e os sintomas que a acompanham são os grandes delatores de sua origem.

Infecção Viral: Geralmente, o desconforto é o primeiro sintoma de um resfriado ou gripe. O quadro costuma ser acompanhado de congestão nasal, coriza, espirros e tosse. A febre, se houver, costuma ser baixa.

Geralmente, o desconforto é o primeiro sintoma de um resfriado ou gripe. O quadro costuma ser acompanhado de congestão nasal, coriza, espirros e tosse. A febre, se houver, costuma ser baixa. Infecção Bacteriana: É bem menos frequente. A dor tende a ser muito intensa e localizada, geralmente sem a presença de outros sintomas respiratórios clássicos (como tosse e coriza). É frequentemente acompanhada por febre alta, forte mal-estar generalizado, dor nas articulações e, em alguns casos, o aparecimento de placas de pus nas amígdalas.

É bem menos frequente. A dor tende a ser muito intensa e localizada, geralmente sem a presença de outros sintomas respiratórios clássicos (como tosse e coriza). É frequentemente acompanhada por febre alta, forte mal-estar generalizado, dor nas articulações e, em alguns casos, o aparecimento de placas de pus nas amígdalas. Irritação (Não Infecciosa): Trata-se de uma dor mais leve, muitas vezes descrita como um "arranhado" ou secura. É causada por fatores externos, como ar seco, poluição, mudanças bruscas de temperatura ou esforço vocal. Não costuma vir acompanhada de febre ou dores no corpo.

Como a maioria dos quadros é viral ou irritativo, a estratégia correta não é combater o vírus com medicamentos pesados, mas sim dar suporte às defesas do próprio corpo. "A primeira reação deve ser de acolhimento. Hidratação constante para manter as mucosas protegidas, repouso e evitar o esforço vocal são medidas essenciais", orienta o especialista.

Em paralelo, para garantir o bem-estar e permitir que o paciente siga com a sua rotina, buscar o alívio do desconforto é essencial. No entanto, o otorrinolaringologista faz um alerta sobre a escolha das pastilhas: a maioria age apenas como anestésico por alguns minutos, não tratando a inflamação de fato. Isso obriga o paciente a consumir o produto repetidas vezes ao longo do dia, o que não é prático nem resolutivo.

O ideal é contar com formulações que vão além do efeito anestésico e possuem ação anti-inflamatória. Pastilhas com Flurbiprofeno, por exemplo, atuam diretamente no processo inflamatório, proporcionando um alívio da dor muito mais duradouro e eficaz. A avaliação de um profissional de saúde, no entanto, permanece indispensável caso surjam sinais de alerta, como dores intensas e persistentes, incapacidade de engolir líquidos ou episódios de febre alta.

Sobre o especialista

Dr. Fabrizio Romano é graduado e possui doutorado pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é coordenador de otorrinolaringologia do Sabará Hospital Infantil e do Hospital Moriah, ambos na capital de São Paulo. Foi presidente da Academia Brasileira de Rinologia (ABR) no biênio 2020-2021 e presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) em 2024.

Sobre Strepsils

Strepsils® é uma marca de produtos para o alívio da dor de garganta. Sua fórmula à base de flurbiprofeno contém um princípio ativo com ação anti-inflamatória e analgésica. Segundo a fabricante, o produto proporciona alívio da dor a partir de 2 minutos, com efeito de até 4 horas. Presente há mais de 15 anos no Brasil, Strepsils se consolidou como referência em soluções científicas para o bem-estar da garganta e sua linha de produtos está disponível nas principais farmácias e e-commerces nos sabores Mel e Limão e Laranja sem açúcar.

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*STREPSILS® (flurbiprofeno) M.S. 1.7390.0003. Indicado para alívio da inflamação da garganta. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.