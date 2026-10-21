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BELO HORIZONTE

Vídeo: Homem é preso em BH por manter esposa e filha em cárcere privado

Prisão foi efetuada pela Guarda Municipal nesta quarta-feira (21/10) após as vítimas terem conseguido fugir

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
21/10/2026 17:27

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Policial e suspeito na mata
Homem foi preso pela Guarda Municipal por manter esposa e filha em cárcere privado; Agentes da corporação localizaram o suspeito após localiza-lo por aplicativo de rastreamento no celular da vitima crédito: Divulgação/PBH

Um homem foi preso pela Guarda Municipal por manter a esposa e a filha em cárcere privado por cerca de 24 horas, em Belo Horizonte. O suspeito foi detido nesta quarta-feira (21/10). A ocorrência foi registrada no Bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte.

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Segundo relato da vítima dado à Guarda Municipal, ela foi agredida pelo suspeito e estava em cárcere privado desde terça-feira (20/10). Na manhã desta quarta-feira, conseguiu fugir com a filha e pedir socorro.

A Guarda Municipal foi acionada e enviou equipes para prestar assistência às duas vítimas e localizar o homem, que havia fugido para uma área de mata. Segundo a corporação, a vítima autorizou o uso do seu aparelho telefônico para rastrear a localização do aparelho do suspeito por meio de um aplicativo.

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A Guarda conseguiu localizá-lo e após a abordagem, realizou a prisão em flagrante por tentativa de feminicídio e cárcere privado. A mulher e a filha  foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receberem atendimento médico. 

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O suspeito foi enviado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Minas Gerais ( PCMG).

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