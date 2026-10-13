Empresas que negociam com a Europa ganham conexão mais estável com nova rota da Huge Networks

Empresas mineiras que mantêm operação, clientes ou parceiros na Europa enfrentam um problema recorrente: a instabilidade da conexão internacional pode atrasar reuniões, travar sistemas em nuvem e comprometer negociações em andamento. Historicamente, boa parte do tráfego de internet entre o Brasil e a Europa passava primeiro pelos Estados Unidos antes de cruzar o Atlântico, reflexo de uma geografia de cabos submarinos concentrada na costa leste americana, o que aumentava o tempo de resposta e multiplicava os pontos onde a conexão podia falhar. A empresa brasileira Huge Networks ativou uma rota que reduz esse risco, ao criar um caminho alternativo entre o Brasil e a Europa que funciona como reserva caso a conexão principal apresente problema.

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A Huge Networks contratou capacidade no sistema de cabo submarino EllaLink, que liga Fortaleza, no Ceará, a Sines, em Portugal. Segundo dados da própria EllaLink, a latência no trecho é inferior a 60 milissegundos. A partir de Portugal, o tráfego segue por infraestrutura terrestre até o ponto de presença da empresa em Frankfurt, na Alemanha, completando o trajeto Fortaleza, Portugal, Frankfurt. Essa nova conexão se soma à rota que a empresa já mantinha pelos Estados Unidos, formando um anel de redundância dentro da rede autônoma AS264409. “Contratar capacidade no EllaLink foi uma decisão de engenharia com objetivo de negócio. Nossos clientes trocam cada vez mais tráfego com a Europa, e queríamos dar a eles o caminho mais curto e, principalmente, um segundo caminho”, afirma Erick Nascimento, CEO e CTO da Huge Networks.

Segundo Nascimento, “o ganho de latência é o que aparece primeiro, mas o que sustenta a operação é a redundância. Hoje temos duas rotas independentes para a Europa, uma pelos Estados Unidos e outra por Portugal. Se uma delas tiver um problema, o tráfego segue pela outra e o cliente nem percebe”. Para empresas mineiras que dependem de sistemas hospedados na Europa, de plataformas de gestão a ferramentas de comunicação com parceiros europeus, essa redundância significa menos chance de a operação parar por causa de uma falha de conexão fora do seu controle, algo que pode pesar tanto em uma negociação comercial quanto em uma obrigação contratual com prazo definido.

O backbone global de alta performance da Huge Networks já contava com pontos de presença em Miami, Los Angeles, Nova York, Frankfurt e Londres, além de diversas localidades no Brasil, e a rota via Portugal amplia essa rede de conexões internacionais. A rota europeia também acompanha um movimento mais amplo de crescimento da empresa. Em agosto, a empresa ativou quatro novas interconexões em São Paulo e Miami e adicionou mais 2 Tbps de capacidade de trânsito com os provedores GTT, Cogent e Cirion, alcançando mais de 18 mil redes por meio de uma única interconexão em ponto de troca de tráfego. “A rede cresce em capacidade, em alcance e agora em diversidade de caminhos”, resume o executivo.

A companhia mantém ainda a linha HugeGuard de proteção contra ataques DDoS , nas modalidades Cloud, Wall e Hybrid, e oferece trânsito IP para operadoras e provedores regionais que revendem conectividade a empresas menores. A Huge Networks é certificada ISO 27001, norma internacional de segurança da informação, e foi reconhecida no ISG Provider Lens 2026, ranking do setor de tecnologia.

Para o empresário mineiro que negocia com a Europa, o recado prático é direto: a estabilidade da conexão deixou de depender de um único caminho, e isso pode ser a diferença entre manter ou perder uma reunião, um pagamento ou um pedido em andamento no momento em que a rede mais precisa funcionar.

Sobre a Huge Networks

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