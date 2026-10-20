Smallville chega aos 25 anos, e Tom Welling e Michael Rosenbaum revisitam seus personagens em uma conversa que vai além dos rumores sobre uma continuação

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Exibida pela primeira vez em 16 de outubro de 2001 na emissora The WB, a série "Smallville" completou 25 anos. Criada por Alfred Gough e Miles Millar a partir dos quadrinhos da DC Comics, a produção alcançou 8,4 milhões de telespectadores na estreia e quebrou recordes no canal. Tom Welling e Michael Rosenbaum interpretaram Clark Kent e Lex Luthor, retratando a amizade inicial entre a dupla antes do surgimento da rivalidade.

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Hoje apresentadores do podcast "TalkVille", os atores relembraram os bastidores da produção de dez temporadas. Christopher Reeve esteve em dois episódios como o cientista Virgil Swann, mentor de Clark. O ator, que protagonizou o filme "Superman" em 1978 e sofreu um acidente em 1995 que o deixou paralisado, gravou em Nova York com Welling. Reeve insistiu em ficar no estúdio para acompanhar as falas do colega, recusando os pedidos de sua enfermeira para ir embora.

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Bastidores e participações especiais

Outros nomes conhecidos participaram da narrativa ao longo dos anos. Amy Adams atuou na primeira temporada durante o episódio "Crave", no papel de uma jovem que consumia criptonita para emagrecer e devorava pessoas. Brian Austin Green também participou do programa e acabou escolhido por Welling como seu convidado predileto devido ao trabalho do ator em "Beverly Hills, 90210".

Saída e retorno no episódio final

Welling esteve em todos os episódios do seriado, mas Rosenbaum deixou o elenco na sétima temporada após um impasse com a Warner Bros. Television. O estúdio ofereceu um contrato de três anos sem aumento salarial, proposta recusada pelo intérprete de Lex. O ator raspava a cabeça para as gravações e desejava realizar novos projetos.

Rosenbaum retornou apenas para a exibição de encerramento em 11 de maio de 2011. A produção gravou sua participação em apenas um dia na mansão Luthor, utilizando uma touca para cobrir o cabelo do artista. O desfecho exibiu Lex no futuro ocupando o cargo de presidente.

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A equipe manteve a regra de evitar voos e uniformes durante a trama, condição fixada no contrato de Welling. Na cena final no topo do Planeta Diário, Clark abre a camisa e revela o traje heroico. O figurino continha apenas uma camiseta sem mangas por restrições de orçamento, em momento inspirado na despedida de Kiefer Sutherland em "24".