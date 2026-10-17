China Eastern Airlines Decolou como Parceira Oficial da WorldSkills Xangai 2026
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China Eastern Airlines (CEAir)
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Xangai, Oct. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Como Parceira Estratégica Nacional e Companhia Aérea Designada da 48ª Competição WorldSkills (WorldSkills Xangai 2026), a China Eastern Airlines (CEAir) garantiu serviços completos para competidores e convidados. Além da logística, a companhia aproveitou o evento para demonstrar suas principais habilidades profissionais e inovações tecnológicas na aviação.
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Encerrado recentemente em Xangai, o evento reuniu mais de 1.300 competidores de 68 países e regiões, que disputaram o pódio em 64 modalidades de habilidades técnicas.
Nos aeroportos de Pudong e Hongqiao, em Xangai, a CEAir garantiu uma recepção ágil para as delegações, oferecendo check-in facilitado, balcões de informações e suporte completo nos trâmites de imigração.
Nas cerimônias do evento, a equipe da CEAir teve papel de destaque: 69 comissários de bordo atuaram como recepcionistas na abertura, e 20 voluntários do grupo "Lingyan" assumiram o protocolo oficial das sessões de abertura e encerramento.
A atuação prática da companhia também se estendeu às competições, onde 15 comissários de bordo atuaram como modelos na competição de cabeleireiro e cinco especialistas em manutenção de aeronaves deram suporte técnico na sua respectiva modalidade.
Na WorldSkills Shanghai 2026 Expo, a CEAir montou um estande de 300 metros quadrados focado na inovação. O espaço foi palco para demonstrar tecnologias de ponta, como simuladores de voo IPT, óculos de realidade virtual para treinamento de manutenção, inteligência artificial aplicada à segurança de cargas e até um robô inteligente focado no preparo de refeições saudáveis.
Por meio de demonstrações ao vivo, apresentações e experiências interativas, o espaço ofereceu ao público uma imersão nos bastidores e nas aplicações práticas da aviação civil.
Durante o evento, quase 1.400 voos da CEAir disponibilizaram Wi-Fi gratuito, viabilizando que os passageiros acompanhassem a competição em tempo real diretamente do céu.
A aeronave da companhia personalizada com o tema do WorldSkills Xangai 2026, "Habilidades para o Sucesso", realizou cerca de 300 voos e transportou mais de 60 mil passageiros desde a sua estreia, em maio, operando 22 rotas internacionais que cobrem 16 países e regiões.
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Contato: Ms. Wang, Tel.: 86-10-63074558.
GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9847822)