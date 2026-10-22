Hospital Caieiras recebe R$ 3,7 mi e amplia UTI

O Hospital Caieiras, integrante da Rede Total Care do Grupo Amil, recebeu um investimento de R$ 3,7 milhões para modernizar sua infraestrutura, incluindo a reabertura da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com oito leitos individuais.

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A reforma também ampliou a área de recepção, que agora conta com três balcões, novos fluxos de atendimento, sinalização aprimorada e totens de autoatendimento, com o objetivo de tornar a chegada ao hospital mais ágil e melhorar a experiência do paciente.

A nova UTI dispõe de leitos individuais e áreas de apoio destinadas ao acompanhamento de pacientes graves, proporcionando melhor conforto a pacientes, familiares e equipes médicas. Além disso, foram adquiridos equipamentos de imagem para ampliar a capacidade diagnóstica da unidade.

João Luiz Romanholo da Costa, gerente médico do Hospital Caieiras, destacou que a demanda por cuidados intensivos cresce anualmente e que a estrutura deve acompanhar esse movimento. "Ter uma UTI preparada, uma recepção mais organizada e equipes capacitadas faz diferença quando o paciente mais precisa", afirmou.

Quanto à nova organização da entrada, o gestor ressaltou que muitas pessoas chegam ao hospital em momentos difíceis e que um primeiro atendimento simples, organizado e ágil é essencial. As três recepções foram projetadas para reduzir filas e melhorar a orientação dos pacientes desde o primeiro contato.

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Anderson Nascimento, CEO da Rede Total Care e intensivista cardiovascular, concluiu que o foco especial nas UTIs traz benefícios significativos. "Infraestrutura, tecnologia e excelência assistencial devem caminhar lado a lado com a humanização, o acolhimento e o respeito à dignidade humana", declarou.