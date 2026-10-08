Influencer encontra buraco oculto em quarto de motel e fica aterrorizado ao descobrir o que havia atrás da parede

Um usuário do TikTok relatou que o chuveiro de um resort em Creta, na Grécia, dava visão direta para uma área de manutenção em funcionamento. Connor, que publica no perfil @clw016, divulgou a gravação que reuniu cerca de 852.600 visualizações na plataforma com a legenda "Free peep show with every booking, apparently."

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#omicronhotels #tui #tuiholidays #luxuryresort ? Saxophones getting louder - Slowed - AntonioVivald @clw016 Free peep show with every booking, apparently. ???????? ?Now that we’ve checked out, here is the reality of staying at Sea Side A Lifestyle Resort in Crete (part of Omicron Hotels), booked through TUI. ?We noticed light, noise, and the smell of fumes coming through our shower vent, only to find an open, unbacked grille looking straight into an active boiler/filteration room and maintenance corridor behind the wall. ?When we raised this with management, their actual response was: "This is the room type you booked" and "every room on your block is like it." Must have missed "pervy vent looking into public plant room" listed under the room features on the TUI app. ???? ?To make it worse, the exterior access door to that corridor right off the public resort footpath was literally propped wide open with a brick all night. Anyone could have walked straight off the path and stood behind our shower wall. ?They offered to move us to an "alternative" room in the same block, which had the exact same open vent, so we declined as this did not solve our concern. We had to spend our holiday taping cardboard over the grille ourselves just to have a private shower. ?How a 5-star resort operated by Omicron Hotels and sold by TUI passes basic health, safety, and privacy checks with see-through shower vents is beyond me. A shower should be private, end of. TUI have just told me I'm not eligible for any sort of compensation, which shows how serious they're this... after nearly 2 weeks of reporting the concern. @TUI UK & Ireland @Omicron Hotels ? #seasidealifestyleresort

O texto exibido na tela da publicação apontava que o visitante pagou por um resort de luxo exclusivo para adultos em Creta e percebeu que o chuveiro vinha com público ao vivo. As imagens mostram a retirada de um papelão colado com fita adesiva sobre a grade da parede, revelando um espaço iluminado com canos e máquinas no Sea Side A Lifestyle Resort, que integra a rede Omicron Hotels e teve a reserva feita pelo aplicativo TUI.

Problemas na estrutura do quarto

A abertura não possuía fundo protetor e permitia observar caldeiras ativas, bombas de filtragem e um corredor de serviço. Connor e outro hóspede constataram a seguinte situação: ruídos, luminosidade e odor de fumaça passavam pela ventilação. A gerência do hotel alegou que aquele era o modelo contratado com a justificativa "This is the room type you booked" e afirmou que todas as unidades do bloco tinham a mesma estrutura.

Os hóspedes recusaram a transferência para outro quarto no mesmo bloco, pois o local apresentava o mesmo duto aberto. Connor também afirmou que a porta externa do corredor técnico ficava encostada com um tijolo durante a noite, ao lado de uma passagem pública de pedestres. Às 23:30, a equipe de manutenção pendurou uma toalha de banho para cobrir a grade.

Tentativas de compensação e disputa

O viajante explicou que pagou valor adicional para reservar uma suíte com piscina privativa e passou o período colando papelão na parede. Após uma nova publicação atingir 700.000 visualizações, a equipe de relações com clientes da TUI telefonou para ele e manteve a recusa de compensação com a resposta "Thanks for the feedback, were sorry for the inconvenience, but youre not entitled to any compensation from us."

O caso seguiu para o escritório da diretoria da operadora sob novo número de referência para mediação na ABTA, com exigência de comunicações por escrito. A TUI determinou uma janela de 14 dias para analisar a situação, mas o prazo terminou sem envio de resolução.

A Omicron Hotels respondeu em comentário no TikTok que uma inspeção levou ao fechamento definitivo da abertura, mas removeu a declaração no Instagram. Connor encaminhou materiais com registro de data e horário para a disputa na ABTA, enquanto os vídeos do caso ultrapassaram 4,8 milhões de visualizações.

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