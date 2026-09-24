Grécia volta a instar Reino Unido a devolver frisos do Partenon

A Grécia instou, nesta quinta-feira (24), o Reino Unido a agir com "coragem" e "vontade política" para resolver a longa disputa sobre a restituição dos famosos frisos do Partenon, atualmente em exposição no Museu Britânico.

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Uma lei britânica de 1963 impede o museu de efetuar restituições, mas a Grécia exige há décadas a devolução desses tesouros arqueológicos, que estão expostos em Londres há dois séculos.

A Grécia alega que as peças foram objeto de um "saque" orquestrado em 1802 por Lord Elgin. Londres sustenta que este embaixador britânico junto ao Império Otomano as adquiriu "legalmente" e as revendeu ao Museu Britânico.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, pediu avanços.

"O que se precisa hoje é de vontade política e coragem para dar o passo decisivo, reunir as esculturas e transformar uma disputa histórica em um ato singular de amizade cultural", escreveu Mitsotakis no jornal britânico The Guardian.

Neste artigo, o líder grego recorda que o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, que sucedeu Keir Starmer em Downing Street em julho, havia declarado anteriormente ser favorável ao retorno dos frisos à Grécia "sem condições".

O líder trabalhista mudou de posição desde que assumiu o cargo. Em agosto, declarou ao Financial Times que o resultado depende exclusivamente do Museu Britânico.

Segundo o The Telegraph, negociações iniciadas em 2021 entre a instituição britânica e a Grécia foram interrompidas.

Um porta-voz do museu não confirmou a informação. Na quarta-feira, disse à AFP que sua "posição e abertura para um acordo permanecem inalteradas".

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