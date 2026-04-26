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PET PLAY

Influenciadora viraliza ao exibir ‘pet’ incomum em live

Vídeo de 24 segundos viralizou nas redes e gerou críticas sobre possível conteúdo adulto em plataforma popular entre jovens

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/04/2026 13:15

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Morgpie mostrou aos seguidores seu novo 'pet'
Morgpie mostrou aos seguidores seu novo 'pet' crédito: Redes sociais

Um vídeo publicado pela modelo e influenciadora estadunidense Morgpie mostrando o novo pet causou polêmica nas redes sociais. O trecho é de uma transmissão ao vivo na Twitch e mostra uma pessoa rastejando até a cama do animal de estimação da criadora de conteúdo, usando uma coleira com espinhos e interagindo com a câmera.

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Durante o vídeo, Morgpie interrompe brevemente a transmissão para se dirigir à pessoa. “Um segundo. Fica. Ótimo”, diz, jogando um petisco para o “pet”. Em seguida, ela retoma a transmissão normalmente, se dirigindo aos seguidores.

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A cena rapidamente repercutiu entre usuários, que classificaram o material como uma possível referência a “pet play”, prática associada a encenações de cunho adulto. No fetiche, pessoas adultas assumem papéis de animais de estimação, geralmente cachorros ou gatos, interagindo com um parceiro que atua como dono/treinador. 

A interpretação de Morgpie gerou críticas de usuários, especialmente pelo fato de a plataforma ser amplamente utilizada por públicos de diferentes idades. Nas redes sociais, internautas questionaram a adequação desse tipo de conteúdo no ambiente da Twitch, que proíbe conteúdo adulto. 

“Deveria ser ilegal ter algo assim em uma plataforma voltada também para crianças”, escreveu um usuário. Outros destacaram que existem espaços específicos para conteúdos desse tipo, criticando a presença em uma plataforma de streaming de jogos.

Até o momento, a Twitch não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

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Não é a primeira vez que Morgpie se envolve em polêmicas na plataforma. Em 2023, a criadora de conteúdo já havia viralizado ao aparecer em transmissões com enquadramentos que sugeriam nudez, sem, no entanto, exibir partes íntimas — ela transmitia tela de jogos sobre os seios.  A tendência chegou a ser apelidada por internautas de “topless meta”. Na ocasião, a streamer chegou a ser temporariamente suspensa.

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