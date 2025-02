Rede social adulta revela quais são os principais fetiches dos mineiros

Durante muito tempo, o sexo foi um tema envolvido em tabus, silenciamento e restrições sociais. Entretanto, nos últimos anos, um movimento de maior liberdade e diálogo tem levado cada vez mais pessoas a explorar sua sexualidade sem culpa ou vergonha. Segundo a Sexlog, maior rede social de sexo e swing do Brasil, o crescimento do interesse por novas experiências (e fetiches) é uma realidade brasileira.

A plataforma oferece um espaço seguro para a troca de mensagens, encontros e divulgação de eventos, conectando casais e solteiros que desejam explorar sua sexualidade de maneira livre e consensual. “O Sexlog se reafirma como um espaço de liberdade, onde as pessoas podem se conectar e explorar suas fantasias sem medo de julgamentos.”, explica Mayumi Sato, diretora de marketing da rede social.

A Região Sudeste do Brasil segue como um dos principais polos de desejo e diversidade dentro do app, refletindo o comportamento sexual de milhões de indivíduos. Com um crescimento expressivo de 10,7% em 2024, foram registrados 836 mil novos cadastros na plataforma, consolidando a região como um espaço de trocas intensas.

“O Sudeste concentra algumas das cidades mais movimentadas do país, mas os dados mostram que o interesse por novas vivências sexuais também cresce nos pequenos municípios, impulsionado pelo maior acesso sobre práticas liberais”, constata Sato.

Os principais fetiches em Minas Gerais (crescimento percentual de 2024 em relação a 2023):

BBW - 15%

Bondage - 9%

Bukkake - 7%





Cuckold - 38%

Dogging - 19%





Dominação - 27%





Dotado - 26%





Dupla penetração - 34%





Fisting - 9%





Gang Bang - 37%





Golden Shower - 7%





Inversão - 14%





Masoquismo - 8%





Podolatria - 13%





Sadismo - 7%





Sexo anal - 69%





Sexo Virtual - 25%





Sexting - 15%





Submissão - 19%





Voyeurismo - 37%

Dados da Sexlog Reprodução/Sexlog



Cidades com destaque no app:

Monjolos (1333%)

Piranga (1035%)

Santo Antônio (1000%)

Guaraciama (600%)

Estrela do Indaiá (600%)



