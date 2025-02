'Divórcio é o fim de um ciclo, não é o fim da vida', aponta psicóloga

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Em 2022, Shakira se divorciou, do ex-jogador espanhol Gerard Piqué, após um caso de traição. Desde então, a cantora colocou tudo o que sentia para fora em músicas e declarações. Prova disso é a turnê mundial que Shakira estreou no Brasil intitulada: "Las Mujeres Ya No Lloran" (“as mulheres não choram mais”, em tradução livre). Coincidentemente, Wanessa Camargo, que curtiu uma das apresentações da colombiana por aqui, também revela que terminou seu relacionamento e já demonstra que já está tocando a vida também com alegria.

A psicóloga, professora do curso de Psicologia do Centro Universitário IBMR, Isis Brito frisa que o “divórcio é um rito de passagem. Como muitos outros em nossa vida”. Semelhante argumento foi utilizado pela baiana Pitty, em suas redes sociais no início de 2025, após o fim de um casamento de 19 anos: “A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa”.

Isis cita algumas palavras e dicas para começar a aplicar nestes momentos como:

Manter o autocuidado

Reforçar o vínculo com familiares que possam apoiar

Buscar novos vínculos sociais

Lembrar-se das razões que fizeram casar e divorciar-se e

“Entender que o divórcio é o fim de um ciclo, não?o fim da?vida”





A docente ainda cita outras orientações, recomendando que buscar ajuda profissional nestas horas também é muito importante:

1. Aceitar os sentimentos e permitir-se sentir

O primeiro passo para a cura é aceitar a dor. Em um divórcio turbulento, como o de Shakira, há muitas emoções intensas envolvidas. Permitir-se sentir tristeza, raiva, frustração ou até alívio é essencial. Não há problema em chorar ou em não se sentir "forte" o tempo todo. Aceitar esses sentimentos é parte do processo de recuperação.

2. Buscar apoio emocional

A solidão pode ser um grande desafio durante um divórcio. Procurar o apoio de amigos próximos, familiares ou até mesmo um terapeuta pode fazer toda a diferença. De acordo com a psicóloga, “a terapia, especialmente, pode ajudar a processar o que está acontecendo e fornece ferramentas para lidar com o estresse emocional”.

3. Focar no autocuidado

Em momentos de turbulência emocional, é fácil negligenciar o cuidado consigo mesmo. No entanto, focar em atividades que promovem bem-estar físico e mental pode ser fundamental. Isso inclui praticar exercícios físicos, meditar, fazer atividades criativas ou até descansar mais. “Shakira, por exemplo, sempre foi muito ligada à sua saúde e bem-estar, o que pode ser uma inspiração para focar no próprio corpo e mente”, aponta a professora.

4. Estabelecer novos objetivos e prioridades

Após um divórcio, é importante olhar para o futuro e se reconectar com seus próprios sonhos e metas. Isso pode ser no âmbito pessoal, profissional ou até mesmo espiritual. Estabelecer novas prioridades ajuda a criar uma visão para o futuro e a recuperar o controle sobre a vida. Definir objetivos pode trazer um senso de propósito e motivação durante o processo de recuperação.

5. Ter paciência consigo mesmo

Por fim, é importante lembrar que a recuperação não acontece da noite para o dia. Cada pessoa tem seu próprio tempo para superar um divórcio, e não há uma fórmula exata para isso. Ser paciente e gentil consigo mesmo, reconhecendo cada pequeno progresso ao longo do caminho, é crucial para encontrar a paz interior novamente.