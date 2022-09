Livro aborda a importância de olhar para dentro de nós

AS

Você, em algum momento da vida, provavelmente já se preocupou consigo próprio ou com a busca pela paz interior, certo? Mas e com a sua casa: você toma o mesmo cuidado?. Sabia que podemos zelar pelo nosso "cantinho" e fazer dele um ambiente de paz e aconchego muito além do que podemos enxergar?

Entender o porquê de nossa existência no mundo e descobrir como fazer dela um instrumento de harmonia, equilíbrio e bem-estar é uma pergunta sem resposta definitiva. Por séculos, as pessoas buscam por informações, mesmo que incompletas, para solucionar esses enigmas. Em uma tentativa de concentrar muito do que já se conhece, como a “busca pela felicidade e paz interior”, a geobióloga e consultora de feng shui Silvana Bighetti Bozza escreveu “Mistérios, magias e consciência cósmica”.

O intuito do livro é ensinar o leitor a olhar para dentro de si mesmo e de seu lar de uma forma prática, intuitiva e com fácil acesso para todos. Como a autora gosta de dizer, sua tarefa é “cuidar da alma da pessoa e do ambiente onde ela vive ou trabalha”.

A obra traz respostas para facilitar a busca do leitor em direção a uma jornada evolutiva, pois o movimento e a sede por conhecimento – principalmente o autoconhecimento – são ferramentas essenciais para tantas interrogações que nos cercam. Seus ensinamentos teosóficos e espirituais servem, também, para que atinjamos a cura energética que muitas vezes nos falta, em especial nos momentos de fragilidade, além de nos dar uma visão pouco cartesiana da realidade que vivenciamos.



“Poucos sabem, mas assim como nós, a casa também tem vida. Ela carrega maldições, pesares, dores, alegrias, paixões e até amores que ali foram vividos. A forma como interagimos com ela faz desse espaço muito mais que quatro paredes recheadas de mobiliário. Até mesmo as casas que são construídas em terrenos com falhas geológicas ou pantanoso podem ser prejudiciais para quem ali habita”, explica a escritora.

Palavras como tranquilidade, equilíbrio e vibrações são fartamente usadas no livro. Isso porque elas são o cerne de nossas usinas vibracionais naturais, e a partir dessas usinas podemos atingir tais sensações. Para tanto, técnicas como reiki e radiestesia são opções para quem se dispuser a alcançá-las.

Conhecer o oculto, aquilo que os olhos não podem enxergar e que não podemos tocar, nos fascina e nos enche de dúvidas. O homem então se reuniu em grupos para responder a tais questões, a exemplo das seitas secretas, os maçons, do uso da alquimia e de vertentes religiosas que trazem algumas respostas do além para nós.

“Mistérios, magias e consciência cósmica” tem valor e propósito para aqueles que querem se iniciar no assunto, como também para quem já marcha nessa jornada por autoconhecimento há mais tempo e quer elevar ainda mais sua consciência. Acreditar que há muito além do que podemos enxergar, expandir nossa consciência e evoluir como espécie e como seres individuais são iniciativas que nos aproximam de nos tornar a melhor versão de nós mesmos.

“Muitas pessoas têm medo do oculto, do desconhecido. Tentar trazer clareza sobre essa busca e sobre o que há de fato nela é tão esclarecedor que, quem antes temia passa a buscá-lo de uma forma muito mais intensa e positiva. É esse o convite que faço a todos que lerem o livro”, afirma Silvana Bozza.





