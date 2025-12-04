Kick ou Twitch? Entenda a diferença entre as plataformas de streaming

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A competição no universo das transmissões ao vivo esquentou com a ascensão da Kick, plataforma lançada no final de 2022 que desafia a hegemonia da Twitch ao atrair grandes streamers com uma proposta financeira mais agressiva. A mudança de criadores famosos entre os serviços gerou um debate sobre qual plataforma oferece as melhores condições, levantando dúvidas tanto para quem produz conteúdo quanto para quem assiste.

A principal diferença entre as duas reside na divisão de lucros das inscrições, conhecidas como "subs". Entender esse ponto é fundamental para compreender o movimento do mercado.

Divisão de lucros

A Kick se destaca por oferecer uma divisão de 95% da receita para o criador de conteúdo e 5% para a plataforma. Esse modelo, somado ao Programa de Incentivo para Criadores (KCIP), que paga um valor por hora para streamers que cumprem metas específicas, é um dos principais atrativos para quem busca maximizar os ganhos.

Já a Twitch opera com um sistema mais variável. O padrão para a maioria dos streamers afiliados e parceiros é uma divisão de 50/50. Criadores de maior destaque podem alcançar uma divisão de 70/30, mas para isso precisam atender a critérios rigorosos, como manter um mínimo de 350 inscrições recorrentes por três meses consecutivos, condição que não é acessível para todos.

Regras e moderação

Outro ponto de forte contraste são as políticas de conteúdo. A Kick adota uma postura mais flexível em sua moderação, o que atrai criadores que se sentem limitados pelas diretrizes rígidas da concorrente. Conteúdos relacionados a apostas, por exemplo, têm mais espaço na nova plataforma.

Por sua vez, a Twitch possui regras mais consolidadas e rigorosas para proteger a comunidade, embora a aplicação dessas normas seja frequentemente alvo de críticas. A plataforma proíbe ou restringe severamente a transmissão de determinados jogos de azar e aplica punições mais duras para violações de termos de serviço.

Comunidade e recursos

Por ser líder de mercado há anos, a Twitch conta com uma base de usuários gigantesca e uma cultura de comunidade bem estabelecida. Seus recursos, como os emotes personalizados e integrações com outros aplicativos, são mais maduros e diversificados, oferecendo uma experiência mais rica para o público.

A Kick, sendo mais nova, ainda está construindo sua comunidade. Embora sua audiência venha crescendo rapidamente, ela ainda é consideravelmente menor que a da Twitch. Para um streamer, isso pode significar um alcance inicial mais limitado, mas também uma menor concorrência pela atenção dos espectadores.

