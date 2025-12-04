App de oração entra no top 10 e supera gigantes do streaming

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O aplicativo de oração e meditação Hallow quebrou um recorde ao entrar para a lista dos 10 mais baixados na App Store dos Estados Unidos. O feito, registrado durante o período do Advento, marca a primeira vez que uma plataforma de espiritualidade atinge essa posição fora da Quaresma.

O desempenho sinaliza uma mudança importante no comportamento dos usuários. Tradicionalmente, aplicativos com foco religioso registram seus picos de downloads durante a Quaresma, período em que a busca por práticas de reflexão e fé costuma aumentar significativamente.

Segundo Mateus Lino, líder de marketing do Hallow no Brasil, o resultado reflete "uma busca crescente por propósito, silêncio e equilíbrio espiritual". Ele destaca que o marco demonstra como mais pessoas procuram aprofundar a vida de oração a cada novo ciclo litúrgico.

A plataforma combina meditações guiadas, leituras bíblicas e conteúdos narrados por personalidades conhecidas do público religioso e secular. Essa estratégia de parcerias e conteúdo diversificado ajuda a atrair diferentes perfis de usuários.

Mercado em expansão

A liderança do Hallow nos Estados Unidos pode indicar uma transformação mais ampla na maneira como as pessoas consomem conteúdo espiritual. "Não estamos diante de uma tendência de momento, mas de uma transformação profunda", avalia Lino.

No Brasil, o aplicativo também tem ganhado tração. No início de dezembro, alcançou a quarta posição entre os mais baixados na categoria "Referências" da App Store. A missão, segundo o executivo, é tornar a oração mais acessível ao maior número de pessoas.

O que é o aplicativo Hallow?

O Hallow funciona como uma plataforma de bem-estar espiritual, oferecendo orações guiadas em áudio, meditações, leituras da Bíblia e músicas. O conteúdo é diverso, incluindo desde o Terço Diário e o Evangelho do Dia até séries especiais e novenas.

Lançado em 2018, o aplicativo já ultrapassou a marca de 25 milhões de downloads em mais de 150 países. A plataforma conta com a participação de nomes como Jonathan Roumie, ator da série “The Chosen”, e, no Brasil, do Padre Reginaldo Manzotti e do ator Juliano Cazarré.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.