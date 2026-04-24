Mulher surpreende em reportagem ao vivo ao procurar namorado infiel em loja

Em meio ao caos de uma inauguração de loja, mulher surpreendeu repórter ao dizer que entrou em fila para encontrar o namorado infiel com a amante

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/04/2026 11:25

Mulher disse ao vivo que namorado estava com amante em inauguração de loja crédito: LN +

A chegada da loja chinesa Miniso ao centro de Buenos Aires, na Argentina, provocou uma grande movimentação. Longas filas, pessoas acampadas desde a madrugada e um fluxo intenso de curiosos marcaram a inauguração da primeira unidade da marca no país. Uma mulher que estava no local chamou atenção: ela não queria comprar nada, mas sim encontrar o namorado, que estaria lá com uma amante.

A cena foi transmitida pelo canal LN+, do jornal La Nación, que fazia uma reportagem ao vivo da porta da loja, mostrando pessoas que chegaram para a inauguração horas antes. “Estou aqui há seis horas porque estou procurando meu namorado”, disse, com calma. 

“Sei que ele trouxe aquela mulher com quem está me traindo”, completou em seguida. Ela segue dizendo que a mulher é uma “p**a de m***a”, pegando o repórter de surpresa, que tentou retormar a reportagem mostrando outros consumidores.

A mulher não foi identificada. Também não se sabe se ela conseguiu encontrar o namorado, muito menos se ele estava acompanhado de outra mulher.

Essa foi a primeira loja da Miniso inaugurada na Argentina. A marca chinesa foi fundada em 2013 e é  conhecida por produtos acessíveis e design inspirado no estilo japonês, estando presente em mais de 100 países.

