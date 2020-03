Jornalista da CNN Brasil 'dorme' ao vivo durante exibição de telejornal; veja

Agostini (de vermelho) passou vários segundos com os olhos fechados (foto: Reprodução)

Nas redes sociais, várias pessoas disseram que Renata dormiu durante a transmissão. Na ocasião, a jornalista conversava sobre o aspecto econômico relacionado à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) com o apresentador Willian Waack, além da comentarista Thais Heredia e da convidada Ana Carla Abrão, ex-secretária da fazenda do estado de Goiás.

Em um certo momento, Renata passa a piscar os olhos seguidamente, até passar a ficar com eles fechados. Neste momento, Thais Heredia passou a tentar contato com a jornalista, que não responde. A tela, que até então estava dividida entre as quatro pessoas, ficou com Heredia, que seguiu com as opiniões.

Veja o momento:

OFICIAL a @CNNBrasil é uma verdadeira ABERRAÇÃO. Assistam o vídeo, por favor. pic.twitter.com/Q6IRCF5Dtv %u2014 Paco Belmonte (@PacoB0800) March 27, 2020

