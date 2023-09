Homem que pagou R$ 68 mil para se transformar em cachorro busca companheira

436

Japonês sai de casa vestido de cão da raça collie (foto: Divulgação)

O homem que desembolsou 2 milhões de ienes (cerca de R$ 68 mil) em uma fantasia hiper-realista de cão procura uma "cachorra" para chamar de sua. É que Toco, o japonês que realizou o sonho de desenvolver traços caninos, está em busca de uma mulher que, assim como ele, tenha se tranformado em uma cadela.

A ideia do rapaz é namorar com a garota e participar de reuniões de pessoas que se identificam como não-humanos.

Esse desejo do homem-cão foi revelado em entrevista ao jornal "New York Post". Para o veículo norte-americano, Toco dissse que "adoraria conhecer uma mulher" que, assim como ele, se transformasse no animal.

Relembre o caso

Em julho deste ano, o japonês Toco concretizou o sonho de criança: transformar-se em um cão da raça Collie. Em entrevista ao Correio, por meio do Instagram, ele falou que contatou a empresa japonesa Zeppet e pediu uma fantasia sob encomenda e com medidas personalizadas.

"Eu me fantasiei de cachorro porque sonhava em ser esse animal desde os tempos de criança", contou. "Acho que é um tipo de desejo em me transformar", completou.

Ao sair à rua pela primeira vez, alguns meses atrás, o homem fantasiado de cachorro encontrou várias pessoas surpresas. "Eu fiquei nervoso, mas todos foram gentis comigo. Não houve críticas", garantiu.

De acordo com ele, a fantasia de se transformar em cão ocorre poucas vezes por mês e dura alguns minutos. "Minha família pareceu muito surpresa por eu ter me tornado um animal", brincou.