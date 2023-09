Enfermeira condenada por matar sete bebês quer recorrer da sentença

436

A enfermeira injetou ar nos bebês por via intravenosa (foto: Pixabay/Reprodução)

A enfermeira inglesa Lucy Letby, que foi condenada no mês passado à prisão perpétua pelo assassinato de sete recém-nascidos, quer apresentar um recurso a essa sentença, anunciou a Justiça britânica nesta sexta-feira (15).



Em 21 de agosto, Lucy, de 33 anos, foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, uma pena incomum na Justiça inglesa.





A pena se deveu ao assassinato de sete bebês no hospital em que ela trabalhava em Countess of Chester, no noroeste da Inglaterra, onde aconteceram os homicídios entre junho de 2015 e junho de 2016.A seção criminal do Tribunal de Apelação indicou, nesta sexta-feira, que a enfermeira, que sempre alegou inocência, quer recorrer dessa sentença.Seus advogados pretendem apresentar recurso para todos os crimes pelos quais ela foi condenada.

Contudo, o pedido de recurso ainda precisa ser aceito por um juiz antes de ser instruído.



Além disso, a promotoria vai realizar, em 25 de setembro, outra audiência relacionada ao caso, na qual decidirá se Lucy também será julgada por tentativa de assassinato de outros seis bebês.

A enfermeira, descrita pela acusação como "fria, calculista, cruel e tenaz", injetou ar nos bebês por via intravenosa e mediante sondas nasogástricas e também administrou-lhes doses excessivas de leite.