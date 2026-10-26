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Criança de 2 anos fica com dedo preso em ralo de ferro em Minas

Menino precisou ser levado ao hospital, onde foi sedado para que os médicos concluíssem a retirada do metal

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/10/2026 12:14

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Operação durou cerca de uma hora
Operação para remoção do ralo durou cerca de uma hora crédito: Reprodução/CBMMG

Uma criança de dois anos prendeu um dedo da mão em um ralo de ferro fundido na noite desse domingo (25/10) no Bairro São José, em Arcos, no Centro-Oeste de Minas. Os pais acionaram o Corpo de Bombeiros depois que a criança não conseguiu retirar o dedo do objeto.

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Segundo os bombeiros, a região presa ao ralo estava bastante inchada. A equipe tentou cortar o metal com uma microrretífica, ferramenta utilizada para realizar o procedimento com segurança.

Após cerca de uma hora de trabalho, devido ao choro intenso da criança, os militares decidiram levá-la ao Hospital São José.

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Na unidade, a equipe médica realizou a sedação, o que permitiu concluir o corte e retirar o material preso ao dedo. A ocorrência foi atendida pelo Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Arcos.

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