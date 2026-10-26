Criança de 2 anos fica com dedo preso em ralo de ferro em Minas

Uma criança de dois anos prendeu um dedo da mão em um ralo de ferro fundido na noite desse domingo (25/10) no Bairro São José, em Arcos, no Centro-Oeste de Minas. Os pais acionaram o Corpo de Bombeiros depois que a criança não conseguiu retirar o dedo do objeto.

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Segundo os bombeiros, a região presa ao ralo estava bastante inchada. A equipe tentou cortar o metal com uma microrretífica, ferramenta utilizada para realizar o procedimento com segurança.

Após cerca de uma hora de trabalho, devido ao choro intenso da criança, os militares decidiram levá-la ao Hospital São José.

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Na unidade, a equipe médica realizou a sedação, o que permitiu concluir o corte e retirar o material preso ao dedo. A ocorrência foi atendida pelo Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Arcos.