O que pode mudar no iPhone com o iOS 27.2? Relatos apontam novidades na Siri, no FaceTime e no Apple TV, mas falta uma confirmação importante: a da própria Apple

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A Apple liberou a terceira beta pública do iOS 27.2, apenas um mês após o lançamento geral do iOS 27. A companhia não confirmou uma data exata para a liberação geral da versão, mas a expectativa é que chegue aos modelos de iPhone durante as próximas semanas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Por se tratar de uma versão beta, a recomendação é instalá-la apenas em um equipamento secundário. O sistema pode apresentar erros e comprometer a duração da bateria, com a possibilidade de a Apple incorporar funções adicionais antes da publicação definitiva.

Leia Mais

Expansão da Siri e novidades no FaceTime

No iOS 27, a Siri AI funcionava exclusivamente em inglês. A beta do iOS 27.2 amplia o alcance do assistente para cinco idiomas adicionais: português, espanhol, francês, japonês e coreano. A mudança confirma o planejamento divulgado anteriormente pela fabricante.

O FaceTime passa a permitir o uso simultâneo da câmera frontal e da traseira durante as chamadas de vídeo. A função facilita chamadas coletivas ao dispensar o enquadramento de todos os participantes em um único plano. Para funcionar, todos na conversa precisam ter o iOS 27 ou posterior instalado.

Ajustes em Apple Music, Podcasts e Apple TV

O aplicativo Apple Music recebeu alterações no esquema de cores. O ícone trocou o tom avermelhado por uma união de branco e preto, enquanto os menus internos adotaram uma nova cor azul no lugar da paleta anterior.

O Podcasts incluiu duas novas divisões na aba inicial: “Novos episódios” e “Continuar reproduzindo”. Essa separação simplifica a visualização entre materiais recém-chegados e conteúdos pendentes de reprodução.

O Apple TV adicionou perfis de usuário para evitar que recomendações e histórico de visualização fiquem misturados entre membros da casa. O aplicativo também passou a oferecer a função Multiview para desenvolvedores e inscritos no programa beta, liberando a exibição simultânea de até quatro transmissões esportivas ao vivo, com opções da Fórmula 1 e da Major League Soccer.

Função antirroubo e aplicativo Saúde

Registros internos analisados pelo site especializado "9to5Mac" indicam a existência da função AutoLock no código do iOS 27.2. O mecanismo pretende bloquear o telefone diante de movimentações bruscas ou longos períodos sem bloqueio. O recurso não aparece nas opções normais do sistema e não tem presença garantida na versão final de outubro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O novo visual do aplicativo Saúde foi removido da terceira beta pública. A interface retirada continha seções dedicadas à longevidade e à medição de idade biológica. Previsto para este ano, o projeto não foi cancelado, visto que a Apple costuma incluir, modificar e suspender recursos preliminares durante as etapas de testes.