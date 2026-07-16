iOS 27: 5 recursos principais já confirmados pela Apple no novo sistema

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A Apple anunciou oficialmente o iOS 27 em 8 de junho de 2026, durante a Worldwide Developers Conference (WWDC). Desde 13 de julho, o sistema está disponível em beta público, permitindo que usuários testem as novidades antes do lançamento oficial previsto para setembro de 2026, junto com a nova linha de iPhones.

Conheça os principais recursos confirmados do iOS 27

Com confirmação oficial da Apple, as novidades do iOS 27 focam em inteligência artificial avançada, personalização expandida e melhorias de produtividade. Confira os cinco destaques do novo sistema operacional.

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Widgets interativos aprimorados

A Apple aprofundou a personalização da tela de bloqueio. Os widgets agora são totalmente interativos, permitindo controlar aplicativos, como players de música ou listas de tarefas, diretamente da tela bloqueada, transformando-a em um painel de controle ainda mais funcional. Siri AI com inteligência artificial avançada

O Siri AI é o recurso principal do iOS 27, já confirmado pela Apple. A assistente virtual agora mantém conversas contextuais completas, acessa dados pessoais do usuário para tarefas complexas em múltiplos aplicativos e oferece respostas mais precisas. O sistema foi desenvolvido através de colaboração entre Apple e Google, usando tecnologias dos modelos Gemini. Gerenciamento inteligente de notificações

O sistema de notificações foi redesenhado para ser mais inteligente. O iOS 27 agora agrupa alertas por relevância e contexto, utilizando aprendizado de máquina para entender as prioridades do usuário e reduzir a desordem digital de forma proativa. Melhorias no app Fotos com IA

O aplicativo Fotos recebeu uma grande atualização com ferramentas de IA. Recursos como "Clean Up" aprimorado para remover objetos indesejados, "Spatial Reframing" para ajustar enquadramentos e "Extend" para expandir o fundo de imagens foram oficialmente demonstrados pela Apple. Organização automática no Safari

Para melhorar a produtividade, o Safari agora organiza automaticamente as abas abertas em grupos por tópicos. O navegador utiliza inteligência artificial para identificar os assuntos das páginas e agrupá-las, facilitando a navegação e a pesquisa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.