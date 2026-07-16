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iOS 27: 5 recursos principais já confirmados pela Apple no novo sistema

Anunciado no WWDC 2026 e já disponível em beta público, o iOS 27 traz melhorias em IA, personalização e produtividade confirmadas pela Apple

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
16/07/2026 14:42

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iOS 27: 5 recursos principais já confirmados pela Apple no novo sistema
Os iPhones exibem as novidades do sistema operacional, incluindo as opções de personalização e as notificações aprimoradas do iOS 27 crédito: Apple/Reprodução

A Apple anunciou oficialmente o iOS 27 em 8 de junho de 2026, durante a Worldwide Developers Conference (WWDC). Desde 13 de julho, o sistema está disponível em beta público, permitindo que usuários testem as novidades antes do lançamento oficial previsto para setembro de 2026, junto com a nova linha de iPhones.

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Conheça os principais recursos confirmados do iOS 27

Com confirmação oficial da Apple, as novidades do iOS 27 focam em inteligência artificial avançada, personalização expandida e melhorias de produtividade. Confira os cinco destaques do novo sistema operacional.

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  1. Widgets interativos aprimorados
    A Apple aprofundou a personalização da tela de bloqueio. Os widgets agora são totalmente interativos, permitindo controlar aplicativos, como players de música ou listas de tarefas, diretamente da tela bloqueada, transformando-a em um painel de controle ainda mais funcional.

  2. Siri AI com inteligência artificial avançada
    O Siri AI é o recurso principal do iOS 27, já confirmado pela Apple. A assistente virtual agora mantém conversas contextuais completas, acessa dados pessoais do usuário para tarefas complexas em múltiplos aplicativos e oferece respostas mais precisas. O sistema foi desenvolvido através de colaboração entre Apple e Google, usando tecnologias dos modelos Gemini.

  3. Gerenciamento inteligente de notificações
    O sistema de notificações foi redesenhado para ser mais inteligente. O iOS 27 agora agrupa alertas por relevância e contexto, utilizando aprendizado de máquina para entender as prioridades do usuário e reduzir a desordem digital de forma proativa.

  4. Melhorias no app Fotos com IA
    O aplicativo Fotos recebeu uma grande atualização com ferramentas de IA. Recursos como "Clean Up" aprimorado para remover objetos indesejados, "Spatial Reframing" para ajustar enquadramentos e "Extend" para expandir o fundo de imagens foram oficialmente demonstrados pela Apple.

  5. Organização automática no Safari
    Para melhorar a produtividade, o Safari agora organiza automaticamente as abas abertas em grupos por tópicos. O navegador utiliza inteligência artificial para identificar os assuntos das páginas e agrupá-las, facilitando a navegação e a pesquisa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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