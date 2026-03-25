iOS 26.4: novidades do Apple Music, emojis e correções importantes

A Apple liberou em 24 de março de 2026 a nova atualização iOS 26.4 para todos os iPhones compatíveis, trazendo novidades focadas em inteligência artificial, correções de bugs e novos emojis. Embora seja uma atualização incremental, ela inclui recursos que melhoram a experiência de uso em apps como Apple Music e CarPlay.

Para atualizar, basta acessar Ajustes > Geral > Atualização de Software. Confira a seguir as principais novidades que chegaram ao seu aparelho.

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Principais novidades do iOS 26.4

1. Playlist Playground no Apple Music

O streaming de música da Apple agora conta com um gerador de playlists baseado em IA. Com o "Playlist Playground", você pode descrever o tipo de música que deseja ouvir usando linguagem natural — como "músicas para um dia chuvoso" ou "rock dos anos 90 para treinar" — e a inteligência artificial cria uma lista de reprodução personalizada para você.

2. Novos emojis para suas conversas

A atualização traz oito novas figuras para o teclado de emojis, incluindo uma orca, trombone, um rosto distorcido, uma criatura peluda e um baú de tesouro. As novas opções ampliam as formas de se expressar em mensagens e redes sociais.

3. Correção de bug no teclado

Muitos usuários reclamavam de um bug que causava erros de digitação e letras trocadas ao digitar rapidamente. O iOS 26.4 finalmente corrige essa falha, tornando a experiência de escrita no teclado padrão do iPhone mais fluida e precisa.

4. Apps de IA conversacional no CarPlay

O sistema para carros da Apple agora oferece suporte a aplicativos de inteligência artificial conversacional. Isso permite que os motoristas interajam com assistentes de IA de terceiros de forma segura enquanto dirigem, abrindo novas possibilidades de produtividade e entretenimento no carro.

5. Melhorias em vídeo podcasts

Para quem consome conteúdo em vídeo no Apple Podcasts, a atualização traz melhorias na interface e na reprodução. A experiência de assistir a podcasts em vídeo ficou mais estável e com novos controles, aprimorando a navegação entre os episódios.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.