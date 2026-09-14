iOS 27: Siri com IA e 'botão do castigo' são destaques; veja como baixar

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O iOS 27, a nova geração do sistema operacional do iPhone, foi liberado para download em 14 de setembro. A atualização traz como destaques uma versão repaginada da assistente virtual, chamada Siri AI, novas ferramentas de inteligência artificial do Apple Intelligence e mais recursos de controle parental.

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Modelos a partir do iPhone 11, lançado em 2019, receberão o novo iOS. Contudo, nem todos terão acesso às mesmas funcionalidades. O acesso completo, incluindo uma Siri AI mais fluida e a capacidade de rodar modelos de IA no próprio aparelho, fica restrito aos modelos Pro da linha iPhone 17 e ao iPhone Air.

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A disponibilidade de recursos é quase total nos aparelhos do iPhone 17 padrão até a linha iPhone 15 Pro, que contarão com a Siri AI e as ferramentas do Apple Intelligence. Já os modelos do iPhone 15 padrão até o iPhone 11 terão apenas melhorias de estabilidade e velocidade, sem os novos recursos de IA.

Como baixar o iOS 27

Para instalar o sistema, é preciso ter entre 20 GB e 25 GB de espaço livre. Recomenda-se conectar o celular na tomada e fazer um backup das informações antes de iniciar o processo. Siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo Ajustes;

Toque em Geral;

Selecione a opção Atualização de Software;

O sistema será buscado automaticamente;

Toque em Baixar e Instalar;

Insira sua senha e aceite os termos de uso.

Novidades do sistema

A Siri foi rebatizada para Siri AI e agora possui um aplicativo dedicado, além de ser acionada por voz. A nova capacidade da assistente é resultado de um contrato de US$ 1 bilhão por ano com o Google para integrar o Gemini. Ela pode dar respostas mais longas, conectar informações de diferentes fontes e usar a Ilha Dinâmica de forma mais eficiente. No lançamento, o novo app da Siri estará disponível apenas em inglês.

A Apple também integrou modelos de IA a outros aplicativos. No Safari, será possível criar extensões com voz natural e monitorar páginas específicas da web para receber notificações sobre atualizações, como a volta de um produto ao estoque. O app de fotos ganhou melhorias na remoção de objetos e ferramentas para expandir imagens ou ajustar a perspectiva após a captura.

O sistema também promete melhorias de desempenho, com aplicativos abrindo até 30% mais rápido e o acesso às fotos 70% mais ágil. A velocidade do AirDrop aumentou em até 80%.

Controle para os pais

O iOS 27 inclui novos recursos para os pais controlarem a atividade digital dos filhos. A "Conta para Criança" pode ser criada do zero ou convertida de uma conta existente, ativando automaticamente o bloqueio de sites adultos e restrições na App Store.

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Um dos destaques é o 'botão do castigo', que permite aos pais bloquear todos os aplicativos nos dispositivos dos filhos instantaneamente. Outra função, chamada "Ask to browse", exige permissão parental para que menores acessem sites específicos. O sistema também passa a intervir antes que crianças visualizem conteúdos de violência em imagens e vídeos.