Campanha publicitária vira alvo de nova ação do MPE contra mandato de Clécio Luís

O MPE (Ministério Público Eleitoral) ajuizou uma ação no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) contra o governador Clécio Luís (União Brasil) e o vice, Antonio Teles Júnior (PDT), por suposto abuso de poder político relacionado à campanha “Eu visto a camisa do Amapá”, realizada em 2025. A Procuradoria Regional Eleitoral aponta R$ 2,67 milhões em despesas de veiculação de publicidade, além do uso de servidores, materiais e estrutura do governo, e pede a cassação do registro ou diploma da chapa de 2026 e a inelegibilidade de Clécio por oito anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A campanha já havia levado Clécio à Justiça Eleitoral por propaganda antecipada. Em julho, o TRE-AP manteve a condenação, com multa de R$ 10 mil e determinação para retirada dos materiais. A nova ação, porém, tem objeto distinto: apura eventual abuso de poder político e uso da estrutura pública em benefício eleitoral. O caso agora segue para instrução, com pedidos do MPE por documentos, contratos, registros de publicidade e depoimentos. Até aqui, trata-se de uma acusação e de pedidos do Ministério Público, ainda sujeitos à análise e decisão da Justiça Eleitoral.