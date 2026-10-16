Filmes e séries impulsionam viagens, revela Unpack’27

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cenário do turismo para 2027 aponta para uma transformação nas preferências dos viajantes, com a ascensão das chamadas "pílulas de férias" e um forte interesse por experiências culturais específicas. Um relatório da Hoteis.com indica que 79% dos viajantes planejam reservar estadias de apenas uma diária no próximo ano, um percentual que sobe para 83% entre a Geração Z e os Millennials.

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Essa modalidade de viagem, ideal para quem busca conciliar agendas cheias e orçamentos limitados, registrou um aumento de quase 10% nas buscas por estadias de uma diária na Hoteis.com em relação ao ano anterior. As menções a viagens de 24 horas nas redes sociais também cresceram 12% no mesmo período, conforme dados da empresa.

Os motivos para essas viagens curtas são variados: 34% dos viajantes as utilizam para comemorar datas marcantes, 32% para comparecer a shows, espetáculos ou eventos esportivos, e 28% para recarregar as energias entre viagens mais longas. A busca por ofertas é um fator crucial para 45% dos turistas, e 71% concordam que estas pausas ajudam a gerenciar a ansiedade por uma próxima viagem prolongada.

Além das estadias rápidas, as "viagens góticas" surgem como uma tendência cultural proeminente para 2027. O interesse por essa atmosfera sombria e dramática é notável, com 65% dos viajantes expressando o desejo de se hospedar em um hotel de estilo gótico. Este percentual alcança 71% entre a Geração Z e os Millennials, destacando a atração por arquitetura neogótica e ambientes misteriosos.

Mais da metade dos viajantes (56%) já escolhe hospedagens com base em sua atmosfera ou estética. A Hoteis.com observou um crescimento de 20% na demanda por castelos no último ano, enquanto as menções a viagens com temática gótica nas redes sociais aumentaram 38%, com picos durante a primavera e o verão. terranoticias

O fascínio por hotéis históricos com um passado rico (46%) e por destinos ligados ao folclore, lendas ou ao sobrenatural (35%) são os principais impulsionadores para a escolha de hotéis de estilo gótico. Essa tendência reflete o crescente interesse por experiências hoteleiras diferenciadas e marcantes, impulsionadas pela fantasia sombria e narrativas da cultura popular.

Outra forte influência nas escolhas de viagem para 2027 são as produções audiovisuais. A Expedia identificou essa tendência há cinco anos, e ela se popularizou a ponto de quase 1 em cada 5 viajantes globais já ter reservado uma viagem após ver um destino em séries ou filmes. Para o próximo ano, a expectativa é ainda maior.

Cerca de metade dos entrevistados já busca ou reserva antecipadamente viagens para destinos apresentados em séries e filmes que ainda não foram lançados, índice que chega a 58% entre a Geração Z e os Millennials. Este comportamento proativo demonstra o impacto direto da cultura pop no planejamento turístico.

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Como exemplo, as buscas por Mônaco dispararam mais de 120% nos 30 dias seguintes à confirmação de que a sexta temporada de Emily em Paris seria filmada na cidade. Da mesma forma, as menções a viagens para Miami nas redes sociais cresceram 64% em relação ao ano anterior, impulsionadas pela expectativa da nova versão do clássico Miami Vice.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.