Senders chega a 77 mil refeições e mira novos horizontes

Uma refeição pode parecer apenas uma refeição. Para uma família que não sabe o que colocará na mesa naquela noite, ela significa muito mais. Uma cama pode ser apenas um móvel. Para uma criança que não tinha onde dormir, pode representar conforto e segurança. Uma aula de música pode parecer uma atividade extracurricular. Para um jovem, pode ser o primeiro contato com uma habilidade que jamais imaginou desenvolver.

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É olhando para essas pequenas mudanças que o Instituto Senders vem construindo seu trabalho social em Camboriú e região.

Entre fevereiro e agosto de 2026, os registros do Instituto contabilizam 77.312 refeições nos meses com dados consolidados e 4.574 kg de alimentos doados. Mas para quem está à frente da organização, o impacto não pode ser medido apenas em toneladas ou refeições.

“Eu sempre me alegro com esses números, porém tenho certeza de que podemos fazer ainda mais. Ainda há famílias a serem alcançadas pela Senders. Esse é o nosso propósito maior: ajudar, reerguer as famílias e estruturá-las para um futuro digno”, afirma o presidente do Instituto, Pr. Pedro Medina.

Quando o número ganha um rosto

Em março, foram registradas 33.360 refeições, 267 atendimentos de saúde, 221 pessoas cuidadas e alimentadas, 220 crianças e jovens atendidos na área educacional e 91 pessoas retiradas das ruas.

Por trás desses dados estão histórias que dificilmente caberiam em uma planilha. Uma delas é a de uma mãe que relatou a evolução do filho na escola, com notas entre 8 e 9, associando parte desse avanço ao apoio recebido pelo Instituto. É esse tipo de transformação que está no centro do trabalho do Senders: não apenas atender a uma necessidade imediata, mas criar condições para que a pessoa consiga dar o próximo passo.

A ajuda que vai além da comida

Em maio, 911 pessoas foram atendidas, com 20.784 refeições servidas, 504 kg de alimentos doados e 460 atendimentos de saúde. Naquele período, ações comunitárias também incluíram cortes de cabelo gratuitos e momentos de convivência com as famílias.

São iniciativas simples, mas que podem ter um significado maior para quem está acostumado a viver com privações. Em julho, foram entregues 137 cestas básicas, além de 400 kg de alimentos doados e mais de 2,4 toneladas de alimentos recebidos.

Mas o Instituto também começou a trabalhar em outra direção: a criação da Fábrica de Biscoitos Senders, acompanhada de um curso de panificação. A proposta é transformar a própria atividade em oportunidade de capacitação e geração de renda — um movimento que leva o trabalho social da assistência para a construção de autonomia.

Quando uma doação vira uma casa mais digna

Em agosto, uma parceria com a MadeiraMadeira possibilitou a destinação de mais de 85 móveis e outros itens para famílias e espaços utilizados pelas crianças atendidas. Uma cama, um sofá ou um guarda-roupa podem parecer objetos comuns. Para uma família que não os possui, representam uma mudança concreta dentro de casa.

No mesmo mês, o Instituto também captou R$ 10 mil em um edital do Sicredi, destinados ao desenvolvimento de um projeto de música para crianças. A ideia é ampliar o acesso à cultura e ao aprendizado e, ao mesmo tempo, oferecer novas experiências para crianças que muitas vezes têm poucas oportunidades fora de seu ambiente cotidiano.

Ainda há famílias para alcançar

É justamente essa combinação entre assistência e construção de novas possibilidades que define o propósito do Instituto. O Senders reúne voluntários, empresas, doadores e parceiros para transformar recursos em alimentação, saúde, educação, esporte, capacitação e acolhimento.

Para Pedro Medina, os resultados alcançados até agora não representam uma linha de chegada, mas um ponto de partida.

“Podemos fazer ainda mais. Ainda há famílias a serem alcançadas”, reforça.

E talvez essa seja a pergunta mais importante deixada pelos números: quantas histórias ainda podem mudar quando uma rede decide se mobilizar? Na região, o Instituto Senders trabalha para descobrir essa resposta — uma família de cada vez.

Sobre o Instituto Senders

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Com sede e atuação em Camboriú e região, o Instituto Senders desenvolve projetos voltados a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade, com iniciativas nas áreas de alimentação, educação, esporte, saúde, acolhimento e desenvolvimento humano.