DCO lança segunda edição do Digital Prosperity Awards para reconhecer soluções que constroem o futuro digital

A Organização de Cooperação Digital (DCO) lançou a segunda edição do Digital Prosperity Awards (DPA), abrindo inscrições e nomeações para soluções digitais elegíveis dos setores público, privado e da sociedade civil em todos os Estados Membros e em outros países.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261018449222/pt/

DCO Launches Second Edition of Digital Prosperity Awards to Recognize Solutions Building the Digital Future (Photo: AETOSWire)

Os Prêmios reconhecem soluções, iniciativas e contribuições impulsionadas pela tecnologia que geram impacto socioeconômico mensurável, aceleram a transformação digital e promovem uma economia digital inclusiva, sustentável e próspera. A edição inaugural premiou sete vencedores em fevereiro de 2025.

A Sra. Deemah AlYahya, Secretária-Geral da DCO, disse: "Um futuro digital próspero está se moldando hoje através da visão, do compromisso e da criatividade de governos, inovadores, organizações e comunidades que abraçam a cooperação digital. Juntos, eles vêm transformando possibilidades em progresso e tecnologia em impacto tangível e mensurável na vida das pessoas. Por meio da segunda edição do Digital Prosperity Awards, celebramos soluções excepcionais que promovem a prosperidade digital para todos. O Prêmio leva estas conquistas ao cenário mundial, ao conectar as médias a redes mais amplas, novas oportunidades e parceiros que podem ajudar a ampliar seu alcance e impacto. Convidamos inovadores e organizações em nossos Estados Membros e em todo o mundo a se apresentar e compartilhar as soluções que podem transformar vidas, fortalecer comunidades e abrir novos caminhos para oportunidades. Suas ideias, determinação e liderança podem ajudar a garantir que o futuro digital que construímos seja inclusivo, sustentável e próspero; um futuro no qual cada pessoa e cada comunidade tenha a oportunidade de prosperar."

Sob o tema "Construindo o Futuro, Hoje", a segunda edição reconhece soluções que melhoram o acesso a serviços, capacitam comunidades, impulsionam o crescimento empresarial, promovem a inovação e ampliam a participação digital. Sete categorias abrangem Facilitadores Digitais, Inovação Digital e Sociedade Digital, além de três prêmios principais que reconhecem a prosperidade digital nos Estados Membros e em outros países.

A Sra. Alaa Abdulaal, Chefe de Inteligência da Economia Digital da DCO, afirmou: "Buscamos soluções que comprovem seu valor, e não apenas descrevam sua ambição. As propostas mais sólidas irão demonstrar que resolvem um desafio real, ao entregar resultados mensuráveis ??e com potencial para ampliar este impacto além do contexto atual."

Os projetos que abordarem desafios com impacto mensurável irão passar por verificações de elegibilidade e diligência prévia, seguidas de avaliação por um painel internacional de especialistas com base em critérios aprovados, e os vencedores serão homenageados na cerimônia do Digital Prosperity Awards em 2027.

As inscrições e nomeações encerram em 4 de janeiro de 2027. Para detalhes da categoria, elegibilidade e orientações de entrada, acesse: https://dpa.dco.org.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Ahmed Bayouni

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