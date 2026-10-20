12º Congresso Vitafor Science será em Fortaleza

O 12º Congresso Vitafor Science será realizado em Fortaleza nos dias 6 e 7 de novembro de 2026, reunindo profissionais de nutrição e áreas afins para atualização científica e aplicação prática.

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Organizado pela Vitafor Science, unidade do Vitafor® Group, o evento acontecerá no Hotel Gran Mareiro, localizado na Praia do Futuro, e oferecerá duas jornadas de palestras, debates e networking. A proposta é aproximar conhecimento científico e rotina clínica, com apresentações direcionadas aos desafios encontrados pelos profissionais no atendimento.

Os temas programados incluem saúde da mulher e estética, saúde mental, saúde endócrina e metabólica, nutrição esportiva, longevidade, saúde intestinal, odontologia integrativa e estratégias de biohacking.

Entre os palestrantes confirmados estão Annette Marum, Daniel Coimbra, Danielle Lodetti, Frederico Maia, João Motarelli, Luana Manoso, Luisa Wolpe, Marcio Souza, Michele Barrella, Murilo Pereira, Nathercia Percegoni, Neiva Souza, Olivia Fernandes, Patricia Arraes, Patricia Cattaccini, Pedro Perim, Ricardo Sodré, Roberta Carbonari e Vânia Mattoso.

A programação de nutrição esportiva, chancelada pelo American College of Sports Medicine (ACSM), contará com Andréia Naves, Guilherme Rosa, Dr. Gustavo Santos e Braian Cordeiro, visando aproximar a ciência das rotinas clínicas.

“O congresso não é apenas um encontro para atualização científica; é o maior evento sobre suplementação nutricional do Brasil, promovendo troca de experiências e networking”, afirma Débora Dutra, diretora de marketing da Vitafor® Group.

Além das sessões científicas, os participantes terão acesso a degustação de produtos Vitafor, kits congressistas e informações sobre a empresa, que atua há mais de 20 anos no mercado de suplementos nutricionais e recentemente expandiu operações para a Europa.

Informações e ingressos: science.vitafor.com.br/12o-congresso-vitafor-science

Sobre a Vitafor® Group

A Vitafor® Group é uma empresa 100% brasileira, está há mais de 20 anos no mercado e é considerada uma das principais marcas em suplementos nutricionais do país. Possui um portifólio de suplementos nutricionais que ultrapassa 270 itens para todas as fases e necessidades da vida, com o objetivo de promover bem-estar e saúde.

Recentemente, a marca expandiu sua atuação para a Europa com o lançamento da Vitafor Europe, instalando-se em Portugal com e-commerce para atender o consumo internacional, além do lançamento da marca Fitzei, marca de snacks saudáveis do grupo.

A empresa também mantém um portal científico, o Vitafor Science, para apoiar o profissional de saúde com informações atualizadas e confiáveis sobre os principais avanços nutricionais.

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A Vitafor® Group tem sede em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, onde está a fábrica com mais de 22 mil metros quadrados de área e o laboratório de análises próprio, o VLabor.