Produtora de ouro abre inscrições para Programa de Trainee 2027 em Minas

A Kinross, produtora global de ouro, abriu as inscrições para seu Programa de Trainee 2027. Os interessados podem se candidatar entre 30 de setembro e 30 de outubro, exclusivamente pelo site traineekinross.com.br.

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As vagas são para atuação presencial na maior planta da empresa, em Paracatu (MG). As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de Planejamento, para graduados em Engenharia de Minas ou Geologia, e de Operações, para formados em Engenharia de Minas, Metalurgia ou Engenharia Mecânica.

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Os aprovados participarão de uma trilha de desenvolvimento de 24 meses. O programa inclui rotação por diversas áreas da operação, contato direto com projetos estratégicos e acompanhamento próximo da liderança da companhia.

João Paulo Caldas, diretor de Operações da Kinross, afirma que os trainees trabalharão ao lado de profissionais que são referência em suas áreas. "É uma oportunidade de aprender na prática, assumir desafios relevantes desde o início da carreira e desenvolver competências", disse.

Segundo Ronaldo Souza, gerente de Recursos Humanos, a iniciativa busca acompanhar os desafios da companhia. "Estamos trazendo de volta o Programa de Trainee com uma proposta renovada, voltada ao desenvolvimento de profissionais com excelência técnica, visão estratégica e competências comportamentais essenciais", explicou.

Um programa pensado para impulsionar talentos

O programa foi estruturado para atrair e desenvolver novos talentos, oferecendo exposição a projetos estratégicos de grande relevância no setor de mineração. A Kinross tem alcance global, o que permite interação com unidades do grupo no Canadá, Chile, Mauritânia e Estados Unidos.

Os trainees também ganham alta visibilidade junto aos gestores, facilitando o networking com profissionais de referência do setor. A iniciativa inclui ainda um programa de mentoria com líderes experientes, além de remuneração e pacote de benefícios competitivos.

Como se candidatar

Podem se inscrever profissionais com graduação completa em Engenharia de Minas, Geologia, Metalurgia ou Engenharia Mecânica, com formação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2026.

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É necessário comprovar experiência profissional de um a dois anos, ter inglês avançado e disponibilidade para trabalhar e residir em Paracatu (MG). As inscrições ocorrem de 30 de setembro a 30 de outubro de 2026, pelo site traineekinross.com.br.