Treino de força para corredores: treinadores explicam por que acumular quilômetros não basta e o que precisa mudar na preparação de quem quer correr melhor

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Correr mais nem sempre significa treinar melhor. Para evoluir na corrida, cuidar da saúde e manter um bom condicionamento físico, o treinamento de força precisa ocupar um espaço relevante na rotina esportiva. Essa é a avaliação de Patricia Vera e José Ruiz, treinadores da Málagaentrena, que defendem combinar a modalidade com outras disciplinas para evitar que a preparação se limite ao acúmulo de quilômetros.

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Os profissionais apontam que uma rotina equilibrada deve dar o mesmo peso para a força, o descanso e a constância que dá ao exercício cardiovascular. Essa abordagem visa o rendimento, a preservação da saúde e a sustentabilidade de uma vida ativa no longo prazo.

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A força como base do rendimento

Patricia Vera considera o ganho de massa muscular parte indispensável de uma preparação física completa. Em sua própria rotina, os exercícios de força têm prioridade, com foco direcionado para pernas, glúteos, costas e todo o corpo. A treinadora afirma: "gosto de trabalhar especialmente pernas, glúteos, costas e todo o corpo, porque acredito que ganhar músculo é importante para a saúde e para se sentir capaz".

José Ruiz defende o desenvolvimento de diferentes capacidades corporais em vez da dedicação exclusiva à corrida. Sua vivência com musculação e treinamento pessoal transformou a força na base de suas práticas esportivas. O treinador destaca: "dou muita importância à força, porque considero que é a base para manter músculo, cuidar das articulações e aproveitar outros esportes".

Cargas planejadas e recuperação

Ambos os especialistas apontam a necessidade de planejar as cargas e fugir da exigência contínua. Elevar o volume semanal de rodagem não deve ser o único foco de quem corre, especialmente para manter hábitos sustentáveis.

Ruiz adapta as sessões ao período do ano, à energia diária e ao tempo livre. O técnico corre entre 20 e 40 quilômetros por semana, intercalando os dias com exercícios de força, bicicleta de montanha, caminhada e natação. Ele ressalta: "não me interessa acumular quilômetros sem sentido".

Patricia Vera mantém uma média de 30 quilômetros semanais, divididos entre três ou quatro dias. A profissional evita buscar o rendimento máximo em todas as sessões e argumenta: "também não acredito que uma mulher precise treinar no máximo todos os dias para conseguir resultados".

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O descanso integra o planejamento físico de maneira direta. Para os profissionais, equilibrar esforço e pausa viabiliza a constância. Vera resume: "a recuperação e a constância são essenciais". Ruiz complementa a orientação sobre ajustar a intensidade: "em vez de perseguir um número fixo de quilômetros a cada semana, priorize uma preparação variada e ajustada às suas necessidades".