Exercícios de força pela manhã podem influenciar sua disposição no trabalho, dizem treinadores, mas detalhes da rotina ajudam a entender quem sente esse efeito

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Hábitos focados no bem-estar representam os pilares fundamentais para a longevidade e para a manutenção de uma vida o mais saudável possível, dentro das possibilidades individuais. A alimentação balanceada, o descanso noturno de sete a nove horas e a abstenção de substâncias tóxicas integram essa lista, na qual a realização de exercícios físicos também figura como elemento essencial.

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Treinadores coincidem ao apontar os benefícios proporcionados pelo exercício cardiovascular. A modalidade atua no controle da gordura corporal e na ativação da maioria dos grupos musculares. O exercício de força, contudo, costuma ser esquecido quando a pessoa já segue uma rotina esportiva capaz de provocar cansaço físico.

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Frequência semanal e recuperação dos músculos

Conforme recomendam as principais guias médicas, a prática de força precisa ocorrer duas vezes por semana, com dias intercalados entre as sessões. Essa organização possibilita que o músculo se adapte ao trabalho realizado durante os treinos e consiga se recuperar plenamente para a jornada seguinte.

Os ganhos associados a esse tipo de esforço físico superam a busca pela estética. Essa atividade física manifesta efeitos bastante positivos no âmbito mental.

O treinador pessoal Adrián Molinero corroborou essa perspectiva em seu próprio site: "as pessoas que fazem exercício de força pela manhã costumam ter mais energia no trabalho. Seu cérebro recebe um maior fluxo de oxigênio e nutrientes e isso se traduz em uma mente mais limpa, uma maior capacidade de concentração e uma melhor função cognitiva".

Acompanhamento com profissional

Cada indivíduo apresenta características próprias, razão pela qual treinar no período da tarde também é perfeitamente válido. Quem procura uma transformação na rotina e busca alcançar um patamar superior de bem-estar deve consultar previamente um profissional capacitado.

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Essa orientação prévia serve para adaptar as rotinas a objetivos realistas. O suporte técnico evita um dos erros mais frequentes entre os praticantes: levar dietas e sessões esportivas a extremos e abandonar todo o planejamento após poucas semanas de dedicação.