A meta do PT é virar sobre Flávio, claro, mas há outro motivo para a mobilização

A campanha do PT promete manter nas ruas, até o segundo turno, estudantes e todos os que quiserem se juntar às manifestações em favor de Lula.

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O objetivo principal, obviamente, é tentar ir encostando em Flávio Bolsonaro nas pesquisas e continuar acreditando na possibilidade de virada.

Mas a coluna soube que, a portas fechadas, o discurso, neste momento, é de que, embora não seja impossível, reverter a situação é “muito difícil”.

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É aí que os defensores da mobilização permanente argumentam que as imagens das manifestações são importantes não apenas para manter a militância animada, mas para passar o recado de que “a esquerda está e estará viva” e fará, com capacidade de encher as ruas, sempre que necessário, a devida oposição a um eventual governo Flávio.