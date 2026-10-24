Lula: 'Sem povo a gente não ganha eleições'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a principal lição de uma eleição é que “sem povo a gente não ganha as eleições”. A declaração foi dada após o encerramento de uma coletiva de imprensa, quando um repórter perguntou ao presidente qual aprendizado ele tirava do pleito. O registro foi publicado nas redes sociais pelo jornalista Sam Pancher.

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Depois de se afastar dos microfones, Lula voltou para responder à pergunta. Em uma fala breve, o presidente destacou a importância da participação popular para a vitória nas urnas.

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A declaração ocorre na reta final da campanha presidencial de 2026. O segundo turno, marcado para este domingo (25/10), será disputado por Lula e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL). No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio terminou à frente, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista.