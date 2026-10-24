Joice Hasselmann fala sobre Bolsonaro mandar matá-la em live de Lula

A jornalista e ex-deputada federal Joice Hasselmann afirmou que Jair Bolsonaro teria mandado matá-la após um ano de críticas ao ex-presidente. Em declaração durante conversa com o deputado André Janones (Rede-MG), ela comparou a experiência com os 25 anos em que se opôs ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e justificou sua decisão de se posicionar contra a família Bolsonaro diante da possibilidade de Flávio Bolsonaro (PL) chegar à Presidência da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Eu critiquei o Lula por 25 anos. Ele nunca tentou me matar. Eu critiquei o Bolsonaro por um ano e ele mandou me matar”, declarou Joice.

Ex-aliada de Bolsonaro, Hasselmann afirmou que foi uma das primeiras jornalistas de projeção nacional a apoiar o bolsonarismo e que chegou a ocupar a liderança do governo na Câmara dos Deputados. Segundo ela, a decisão de romper com a base governista ocorreu nos primeiros oito meses da gestão, quando diz ter conhecido o funcionamento do governo por dentro.

A jornalista contou que, inicialmente, cogitava anular o voto, mas mudou de posição ao observar o crescimento político de Flávio Bolsonaro. Ela classificou o senador como “o pior dos Bolsonaros” e disse estar preocupada com suas chances eleitorais.

Ao explicar a mudança de posicionamento, Joice defendeu a possibilidade de rever escolhas políticas como parte do processo democrático. “É a gente poder escolher, mudar de ideia, pensar, raciocinar, decidir e, ao mesmo tempo, também corrigir”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ex-deputada reconheceu que passou décadas enfrentando o PT e Lula, mas disse considerar necessário rever sua posição diante do cenário eleitoral. Ela apresentou a decisão como uma correção de um erro político e um alerta a eleitores que, assim como ela, cogitam permanecer neutros.